Gerhild Kürzl führt seit 41 Jahren den beliebten Schilcherhof in Ligist. Seit den Anfängen belebt sie ihr Wirtshaus mit Musik und Veranstaltungen. Die Konzertreihe „Fish and Gigs“ wurde beispielsweise vor knapp 30 Jahren ins Leben gerufen. Heuer feiert das renommierte Schilcherhof-Sommerfestival sein 15-jähriges Jubiläum. Das Konzept des Festivals überzeugt durch seine Vielfalt: „Es wird mal Volksmusik, mal Schlager, mal Jazz, Swing oder Klassik gespielt. Es freut mich, dass zu den Terminen immer viele Gäste aus dem Bezirk und dem gesamten Raum Graz kommen“, sagt Kürzl.

Auch im Jubiläumsjahr wird sich der gemütliche Gastgarten des Schilcherhofs wieder in eine stimmungsvolle Bühne verwandeln. Bei regnerischem Wetter finden die Konzerte im Saal des Wirtshauses statt. Feinschmecker dürfen sich zudem auf kulinarische Genüsse freuen, die Küche ist jeweils ab 18 Uhr geöffnet. Konzertkarten und Tischreservierung sind unter den Telefonnummern 0664-15 56 371 und 03143/6080 oder per E-Mail an schilcherhof@schilcherhof.at möglich.