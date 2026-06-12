Pkw gegen Zaun, lautete Donnerstagmittag die Alarmmeldung für die Krieglacher Feuerwehr. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Autolenker in Fahrtrichtung Schotterteich in der Waldheimatstraße von der Fahrbahn ab. Dabei hat er einen angrenzenden Zaun durchbrochen und fuhr anschließend auf eine Böschung auf. In weiterer Folge prallte das Fahrzeug erneut gegen den Zaun und kam schließlich zum Stillstand.

Die Feuerwehr hat das Fahrzeug schließlich geborgen © Freiwillige Feuerwehr Krieglach

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Die Kameraden der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab, reinigten die Fahrbahn und kümmerten sich um die Bergung und den Abtransport des verunfallten Pkw aus dem Gefahrenbereich.