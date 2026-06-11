Am späten Mittwochnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Krieglach per Sirene zu einem Verkehrsunfall auf die Umfahrungsstraße B 72 gerufen. Aus bislang unbekannten Gründen dürfte ein Pkw-Lenker dort gegen 17 Uhr ein vor ihm abbiegendes Fahrzeug übersehen haben, heißt es von der Feuerwehr, weshalb er mit dessen Heck kollidierte.

Sowohl er als auch sein Vordermann wurden bei dem wuchtigen Aufprall verletzt und mussten von der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Notarzt aus den verunfallten Fahrzeugen befreit werden. Danach übernahm das Rote Kreuz und brachte die beiden Verletzten in das LKH.

Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz waren im Einsatz © FF Krieglach

Die Feuerwehr reinigte unterdessen die Fahrbahn, sicherte die Unfallstelle ab und beförderte die Unfallautos aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich. Auch die Polizei stand im Einsatz.