Wie viel verdienen Bürgermeister, Stadträte und Gemeinderatsmitglieder eigentlich? Diese Frage beschäftigt viele Bürgerinnen und Bürger – wie auch eine aktuelle Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) zeigt. Die Bezüge politischer Mandatarinnen und Mandatare sind öffentlich einsehbar, jedoch nicht immer auf einen Blick ersichtlich. Ein Überblick über die aktuellen Gehälter in der Stadt Villach:

Stadtsenatsmitglieder beziehen mehr als 10.000 Euro brutto

Spitzenverdiener im Villacher Rathaus ist Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Er erhält monatlich 14.905,50 Euro brutto. Die beiden Vizebürgermeisterinnen Sarah Katholnig und Gerda Sandriesser (beide SPÖ) beziehen für ihre Tätigkeit 12.625,90 Euro brutto pro Monat.

Die vier Stadträte Erwin Baumann (FPÖ), Christian Pober (ÖVP), Harald Sobe (SPÖ) und Sascha Jabali Adeh (Verantwortung Erde) erhalten jeweils 11.176,50 Euro brutto monatlich. Die Gehälter der Stadtregierung wurden zuletzt im Juli 2025 entsprechend dem Kärntner Bezügegesetz angepasst. Jabali gab bei seiner Angelobung im April 2023 bekannt, dass er die Hälfe seines Gehalts spenden wolle. Auf Nachfrage erklärt Jabali, dass er dieses Versprechen einhalte: Rund 3000 Euro netto überweist er jedes Monat an verschiedene gemeinnützige Einrichtungen.

Anders geregelt sind die Bezüge der übrigen 38 Mitglieder des Gemeinderats. Deren Entlohnung basiert auf einer Verordnung des Gemeinderats der Stadt Villach. Als Berechnungsgrundlage dienen die Bezüge von Nationalratsabgeordneten: Villachs Gemeinderätinnen und Gemeinderäte erhalten 6,5 Prozent dieses Betrags. Das entspricht aktuell einem monatlichen Bruttobezug von 672,82 Euro. Zusätzliche Bezüge für die Funktion als Klubobmann oder Klubobfrau gibt es nicht.

Doppelte Bezüge vor Vorsitzende

Ausschussvorsitzende erhalten das Doppelte des regulären Gemeinderatsbezugs und damit monatlich 1345,64 Euro brutto. Die Stadt Villach hat 15 Ausschüsse, beispielsweise für Bildung, Land- und Forstwirtschaft sowie Nachhaltigkeit. Die Mehrheit der Vorsitzenden stellt die SPÖ: Neun Ausschüsse werden von ihren Gemeinderatsmitgliedern geleitet. Je zwei Vorsitzende entfallen auf die ÖVP, die FPÖ und Verantwortung Erde.