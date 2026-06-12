Den Carolina Hurricanes fehlt nur noch ein Sieg zum Gewinn des Stanley Cups. Die Mannschaft von Trainer Rod Brind‘Amour gewann am Donnerstag das Heimspiel gegen die Vegas Golden Knights mit 4:2 und ging in der „Best of seven“-Finalserie der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit 3:2 in Führung. 20 Jahre nach ihrem ersten Triumph können die Hurricanes damit am Sonntag in Las Vegas den Titel fixieren. Spiel sieben würde wieder in Raleigh vor den heimischen Fans stattfinden.

Die Gäste gingen in der 7. Minute 1:0 in Führung, dann aber übernahmen die Hurricanes das Toreschießen. Jordan Staal (12.), zwei Powerplay-Treffer von Andrej Swetschnikow (32., 52.) und Sebastian Aho (38.) sorgten für Riesenjubel. Das zweite Tor von Pawel Dorofejew (54.) für die Golden Knights brachte noch Spannung in die Schlussphase, aber keine Wende mehr.