Wohnen und Verkehr, das sind zwei Hauptthemen im Maßnahmenkatalog zur Inklusion, den die Grazer ÖVP kurz vor der Graz-Wahl vorstellt. Bernhard Alber hatte vor 20 Jahren einen Unfall, seitdem sitzt er im Rollstuhl – jetzt ist er VP-Kandidat für den Gemeinderat. Er schildert, welche Auswirkungen es haben kann, wenn beim Wohnen die Barrierefreiheit fehlt: „Ich kenne Leute, die zwei Jahre ihre Wohnung nicht mehr verlassen haben.“ Eine Frau sei im Alter auf einen Rollstuhl angewiesen, wohne aber im fünften Stock ohne Lift und finde keine passende barrierefreie Wohnung.

Die zwei Jahre sind ein Extremwert, aber die Situation an sich kein Einzelfall. „Barrierefreiheit beginnt nicht bei der Wohnungstür, sondern beim Hauseingang“, so Alber. Er drängt darauf, dass bei Neubauten zumindest Leerverrohrungen mitgeplant werden, damit mögliche Nachrüstungen nicht so teuer und aufwendig sind. Speziell der Gemeindebau soll laut Alber da mit positivem Beispiel vorangehen: Aktuell seien nur 129 Gemeindewohnungen vollständig barrierefrei.

Angreifbares Zeichen für Inklusion: Bronzeminiaturen der Grazer Sehenswürdigkeiten

Im Verkehrsbereich erhebt Alber die Forderung, „dort, wo möglich, Radfahrer und Fußgänger zu trennen. Das ist für Rollstuhlfahrer oder Sehbehinderte oft gefährlich“. Das passt zur ÖVP-Forderung, Radfahrer aus den Fußgängerzonen im Grazer Zentrum zu verbannen. Insgesamt sind es sieben Themenfelder, die das Maßnahmenpaket umfassen – von der Bildung über die Arbeit bis zur Verwaltung.

ÖVP-Chef Kurt Hohensinner war lange für die Inklusion in der Stadtregierung zuständig, jetzt ist es Parteikollegin Claudia Unger. „Ich brenne für das Thema, es war mein Einstieg in die Politik“, erinnert sich Hohensinner. Er hatte als Behindertenbetreuer eine Idee aus Disneyland mit nach Graz gebracht: die Miniaturen der Sehenswürdigkeiten, die damit auch für Sehbehinderte erlebbar sind. Rathaus, Oper, Kunsthaus gibt es schon, der Dom ist gerade in Arbeit.