Von außen sieht sie relativ unscheinbar aus, im Inneren hat die neue, neun Tonnen schwere Schneidmaschine des Team Styria in Kapfenberg es aber durchaus in sich. Mittels Laser mit einer Stärke von mehreren tausend Watt können seit Neuestem in ihr Metallstücke mit höchster Präzision zugeschnitten werden. Der integrative Betrieb sieht darin eine große Erweiterung der eigenen technischen Möglichkeiten und erhofft sich eine höhere Effizienz in der Produktion.

© Team Styria Werkstätten GmbH

Dementsprechend groß war die Freude bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstag, zu der sich zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft eingefunden hatten: Wechselweise fielen Begriffe wie „Errungenschaft“ oder „Meilenstein“ in der Werkstatt. „Neben der Grazer Zentrale ist der Standort in Kapfenberg für uns der wichtigste, auch aus wirtschaftlicher Sicht“, erklärt Bernhard Lambauer, der gemeinsam mit Andreas Schröck als Geschäftsführer des Team Styria agiert.

Die Freude über die neue Anlage ist bei den Verantwortlichen groß. Im Bild: Geschäftsführer Andreas Schröck und Bernhard Lambauer mit Abteilungsleiter Dirk Albert (v.l.) © KLZ / Moritz Prettenhofer

„Wir erwirtschaften 25 Prozent des Gesamtumsatzes hier und das überwiegend in der Metalltechnik“, führt Lambauer aus. Um sich strategisch neu auszurichten und technologisch auf dem neuesten Stand zu bleiben, habe man nun die neue Anlage angeschafft. Die Kosten für diese belaufen sich auf rund 700.000 Euro. „Das ist natürlich eine große finanzielle Belastung, vor allem in der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtsituation, es war uns aber trotzdem enorm wichtig zu investieren“, betont Schröck.

Neue Möglichkeiten und Aufträge

Mit der neuen Laserschneidanlage könne man Teile nun erstmals selbst schneiden, „dadurch sparen wir uns die bisher notwendigen Transportwege und sichern Arbeitsplätze im Lager und in der Bestückung der Maschine“, hält Schröck fest. Derzeit sind am Standort 60 Personen beschäftigt, als integrativer Betrieb hat man vor allem zum Ziel, Menschen mit Behinderungen langfristig Arbeitsplätze zu sichern.

Durch die neuen Möglichkeiten hofft man zudem, an Umsatz zu gewinnen. Schröck spricht von einem potenziellen Volumen von 250.000 Euro und erzählt freudig: „Ein paar neue Aufträge sind heute schon hereingekommen.“