Bei der Herstellung von Hochdruckkomponenten für die chemische und petrochemische Industrie zählt das Mürztaler Industrieunternehmen BHDT (Kürzel für „Best High Pressure & Drilling Technology“). seit Jahren zu den Weltmarktführern. Gleichzeitig setzt man verstärkt auch auf Wasserstofftechnologien und erweitert in diesem Bereich nun strategisch sein eigenes Portfolio: Wie man am Mittwoch verkündete, übernimmt das Unternehmen mit Sitz in Kapfenberg künftig die deutsche JA-Gastechnologie GmbH (JAG).

Der Weltmarktführer BHDT ist an drei Standorten im Mürztal vertreten © BHDT

Diese erwirtschaftet mit ihren 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährlich einen Umsatz von 16 Millionen Euro und verfügt über große Erfahrung in der Gasmesstechnik sowie der Entwicklung von kundenspezifischen Anwendungen im Wasserstoffbereich. Gerade letztere sind für BHDT besonders interessant: Durch die Akquisition und die damit einhergehende Bündelung von Kompetenzen, sieht man Potenzial für die weitere Entwicklung und Umsetzung von Wasserstofflösungen und will bei der Entwicklung von Anlagen noch stärker werden.

JAG „passt hervorragend zu uns“

Dementsprechend groß ist die Freude bei der Übernahme, die man in einer Aussendung als „wichtigen Meilenstein“ bezeichnet: „Mit JAG gewinnen wir ein Unternehmen mit hoher technologischer Kompetenz, einer starken Marktposition und einer Unternehmenskultur, die hervorragend zur BHDT passt“, erläutert BHDT-Geschäftsführer Michael Simml.

Michael Simml, Geschäftsführer der BHDT GmbH in Kapfenberg © Pototschnig Franz

An den vorhandenen Strukturen der JAG wird dabei wenig gerüttelt: Die bisherige Geschäftsleitung mit Jorina Asmuth und Mika Asmuth bleibt erhalten und wird künftig durch Werner Kordasch ergänzt. Dieser ist in der Dr. Aichhorn GmbH, zu der BHDT gehört, für Unternehmensentwicklung zuständig.

Investition in Norwegen

Für die BHDT ist es der zweite derartige Schritt im Bereich Wasserstoff innerhalb kurzer Zeit: Erst Mitte Mai hatte man sich mit 15 Prozent am norwegischen Unternehmen „Cavendish Hydrogen ASA“, einem weltweit führenden Anbieter von Wasserstoff-Betankungslösungen für den Mobilitätssektor beteiligt. Zusätzlich wurden Vereinbarungen über eine langfristige Zusammenarbeit im kommerziellen Bereich sowie in Forschung und Entwicklung abgeschlossen.