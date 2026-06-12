Vermutlich ist es überhaupt nur ein Gerücht, dass es Gerüchte gegeben haben soll: „Jedenfalls habe ich davon noch nie gehört, bis mir das Posting geschickt wurde“, sagt Hannes Schalk. Der Veranstalter des USI-Fests in Graz – Europas größtes Studierenden-Fest – kann jedenfalls nur darüber schmunzeln, dass David Guetta am Grazer Unisportzentrum Rosenhain auftreten soll. Mit einem Augenzwinkern hat er das Posting, in dem das behauptet wird, aber selbst geteilt.

Die Gage des französischen Star-DJs betrug schon bei seinem letzten Steiermark-Auftritt beim Lake Festival am Schwarzlsee vor zehn Jahren 300.000 Euro, mittlerweile dürfte es noch wesentlich mehr sein. Falls jemand trotz allem dem Posting, das von der Spaßseite „fortgehmemesgraz“ geteilt wurde, immer noch ein winziges bisschen Glauben schenken sollte: Guetta ist am Abend des 19. Juni 2026 ohnehin in Ibiza, wo er seine „Galactic Circus Residency 2026“ im Club [UNVRS] eröffnet.

Archiv-Diashow: Das war David Guetta 2016 beim Lake Festival

Nun aber zum eigentlichen Angebot des 39. USI-Fests, das mit mindestens so guten DJs aufwarten wird – „aber ohne große Namen, denn bei uns ist jeder Gast ein Star“, sagt Schalk. Nach drei kompletten Absagen (Pandemie und Baustelle) sowie einer mehr als nur herausfordernden Situation im Vorjahr will er mit dem Fest heuer wieder so richtig durchstarten. Im Vorjahr konnte das Fest wenige Tage nach dem fürchterlichen Amoklauf nicht wie geplant stattfinden, es wurde verschoben und verkleinert.

USI-Fest-Veranstalter Hannes Schalk © KLZ/Jürgen Fuchs

„Heuer bin ich einfach froh, wenn wieder ein normales USI-Fest stattfinden kann“, hofft Schalk. Wobei der Begriff „normal“ relativ ist, sind die Dimensionen des Fests, das sich 1985 aus der After-Party des traditionsreichen Kleeblattlaufs der Karl-Franzens-Universität Graz heraus entwickelt hat, doch gewaltig – 20.000 bis 25.000 Gäste feiern jedes Jahr mit. Die Lust der Studierenden auf die Mega-Party am Rosenhain dürfte jedenfalls groß sein, die Vorverkaufskarten waren innerhalb kürzester Zeit vergeben. Ab 17 Uhr und bis zum Ende des Fests wird es dennoch ausreichend Abendkassa-Tickets geben.