Mit einer kuriosen Geschichte hat sich eine Bad Ausseerin an die Kleine Zeitung gewandt. „Ich habe noch nie von so einer Situation gehört. Wir waren beide ganz perplex und verwundert“, erzählt sie. Ihre Nachbarin und auch sie selbst vermieten privat Unterkünfte in Bad Aussee und bieten ihren Urlaubsgästen Frühstück an. Eines Tages sei dann plötzlich ein Mann bei ihrer Nachbarin aufgetaucht und habe behauptet, seit 30 Jahren Lebensmittelkontrolleur im Bezirk zu sein. Er habe sie aufgefordert, ihm Küche und Frühstücksraum zu zeigen. Ausgewiesen habe er sich nicht.

Völlig überrumpelt habe die Betroffene den Mann hereingelassen. Er habe alles begutachtet, aber keinen Prüfbericht dagelassen und sich auch nicht mehr gemeldet. „Wie kann das sein, dass auch bei uns Privatvermietern unangekündigte Kontrollen durchgeführt werden? Wir bereiten ja keine frischen Gerichte zu, höchstens mal ein weiches Ei“, meint die Bad Ausseerin.

Wer wird kontrolliert?

„Unter das Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz fallen sämtliche Betriebe, die Lebensmittel, Wasser für den menschlichen Gebrauch, Gebrauchsgegenstände und kosmetische Mittel in Verkehr bringen. Egal, ob entgeltlich oder unentgeltlich“, informiert Christian Kaltenegger, Referatsleiter der steirischen Lebensmittelaufsicht.

Wer als Privatvermieter seinen Gästen Frühstück serviert, kann also auch von der Lebensmittelaufsicht kontrolliert werden. Die Kontrollen erfolgen dabei immer unangekündigt.

Lebensmittelinspektoren müssen sich ausweisen

Kontrolliert werden dürfe nur während der Betriebszeiten und wenn der Verantwortliche oder ein Vertreter vor Ort ist. „Lebensmittelinspektoren und -inspektorinnen müssen dabei einen Ausweis mitführen und diesen auf Verlangen des Betriebsinhabers vorzeigen“, erklärt Kaltenegger. Wenn man sich unsicher ist, sollte man am besten also immer direkt nach dem Ausweis fragen. Das Fotografieren oder Kopieren sei aber verboten.

Bei Mängeln hinterlässt der Inspektor einen schriftlichen Kontrollbericht und setzt eine Frist, bis wann sie behoben werden müssen. Wenn alles in Ordnung ist – was laut Kaltenegger in oben geschildertem Fall zutreffen dürfte – erhält man keinen Prüfbericht. Als betroffener Betrieb kann man sich bei Zweifel direkt an die Lebensmittelaufsicht wenden. In den letzten 25 Jahren sei das aber nur ein einziges Mal vorgekommen, berichtet Kaltenegger.