„Wie die Jungfrau zum Kind bin ich dazugekommen“, sagt Martina Tschofenig lächelnd auf die Frage, wie es sie denn nun nach Friesach verschlagen hat. Die Villacherin ist nämlich die neue Pächterin der Burgschenke am Petersberg. „Ich habe vor einigen Wochen einen Artikel in der Kleinen Zeitung gelesen, dass ein Betreiber gesucht wird. Dann habe ich meinem Lebensgefährten 24 Stunden Zeit gegeben, um ein Veto einzulegen – und dieses kam nicht.“

Die 42-Jährige habe über 14 Jahre Erfahrung in Gastronomien im In- und Ausland gesammelt. Nun sei aber die Zeit für eine neue und eigene Herausforderung gekommen. Die gebürtige Veldenerin lebt zwar in Villach, als neue Wirtin in der Burgschenke wird sie jetzt allerdings quasi zur „halben Friesacherin“. „Beim Lokal gibt es auch eine Dienstwohnung. Wir fahren nur an freien Tagen zurück nach Villach.“

Die Burgschenke am Petersberg hatte seit 2020 keinen Betreiber mehr © Gert Köstinger

Beginn als Jausenstation

Zunächst wird sie die Burgschenke als „Jausenstation mit Biergarten“ führen. „Es wird belegte Brote aus der Region geben. Die Produkte kommen von einem Bäcker und einem Fleischer aus dem Gurktal. Für die hausgemachten Mehlspeisen bekomme ich Unterstützung von meiner Schwiegermutter“, erzählt Tschofenig. Auf Dauer möchte die 42-Jährige auch auskochen. „Von der Zusage bis zur Eröffnung hatten wir jetzt zwei, drei Wochen Zeit, das war nicht so einfach. Wenn es einmal angelaufen ist, wird es sicher auch warme Küche geben.“

Stichwort Eröffnung: Ein Soft-Opening gibt es bereits am Freitag, dem 19. Juni. Die offizielle Eröffnung findet schließlich am Mittwoch, dem 24. Juni statt. Geöffnet hat die Schenke von Mittwoch bis Montag von 10 bis 20 Uhr. „Ausnahmen bilden die Burghofspiele, die ebenfalls am 24. Juni losgehen. Hier haben wir natürlich länger geöffnet.“

Das Ambiente am Petersberg © Gert Köstinger

Auf Personalsuche

Tschofenig, die auch von ihrem Partner Hartmut Wernisch unterstützt wird, ist außerdem noch auf der Suche nach Personal. „Mein Lebensgefährte ist eine Allroundkraft, die alles kann“, sagt sie mit einem Lächeln. „Aber wir benötigen noch jemanden für den Service und vor allem für die Burghofspiele noch Aushilfen.“

Erfreut über den frischen Wind am Petersberg ist auch Irene Buggelsheim vom Stadtverschönerungsverein Friesach, in dessen Eigentum sich die Burgschenke befindet. „Wir haben eine tüchtige Betreiberin gefunden, das war uns wirklich ein besonderes Anliegen.“ Die Gaststätte stand sechs Jahre leer.