Im Zentrum der Marktgemeinde Krieglach haben sich sechs engagierte Unternehmerinnen zusammengeschlossen, um erstmals ein gemeinsames Grätzlfest in der Grazer Straße zu feiern. Unter dem Motto „Gemeinsam feiern, gemeinsam gestalten“ soll dabei am 20. Juni am Parkplatz der Bäckerei Rothwangl ab 10 Uhr das Miteinander im Mittelpunkt stehen. Passend dazu vereinen die beteiligten Betriebe – eine Bäckerei, ein Friseursalon, ein Café, ein Kreativzentrum, eine Kunsttherapeutin sowie eine Pizzeria – rund 150 Jahre Unternehmertum, Handwerk und Gastfreundschaft.

Beim Grätzlfest möchte man nicht nur das zur Schau stellen, sondern auch den Wert von regionaler Zusammenarbeit und lebendiger Ortszentren anhand eines abwechslungsreichen Programms für Jung und Alt aufzeigen. „Wir möchten gemeinsam ein Zeichen für Zusammenhalt, Regionalität und die Kraft von Frauen im Unternehmertum setzen. Unser Grätzlfest soll Menschen zusammenbringen und zeigen, wie viel Lebensqualität durch lokale Betriebe entsteht“, betonen die Organisatorinnen.