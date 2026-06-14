Eine Stadt funktioniert wie ein Pfirsich: Nur wenn der Kern gesund ist, schmeckt auch die Frucht gut. Deshalb plädiere ich für eine konsequente „Core Care“-Strategie – eine Politik der Pflege und Stärkung des Stadtkerns.

Als Grazer liegt mir die Entwicklung unserer Stadt besonders am Herzen. Eine Stadt ist mehr als die Summe ihrer Gebäude. Sie lebt vom Zusammenspiel von Wohnen, Arbeiten, Handel, Gastronomie, Kultur, Tourismus und öffentlichem Leben. Erst wenn diese unterschiedlichen Nutzungen zusammenwirken, entsteht jene Lebendigkeit, die eine Stadt attraktiv macht. Wo dieses Gleichgewicht verloren geht, entstehen Schlafstädte, Büroviertel oder bloße touristische Kulissen. Erfolgreiche Städte leben von Vielfalt.

Die Vier-A-Formel für eine lebendige Innenstadt

Als Händler und langjähriger Mitgestalter von Standorten beurteile ich Innenstädte anhand dieser vier „A“: Anfahrbarkeit, Auswahl, Ambiente und Awareness, was man mit „Achtsamkeit“ übersetzen könnte. Bei Auswahl und Ambiente ist Graz sehr gut aufgestellt. Die historische Altstadt, der Schlossberg, die Mur und das Kunsthaus schaffen eine einzigartige Mischung aus Geschichte und Moderne. Der Stadtraum zwischen Jakominiplatz und Kunsthaus entspricht genau jener „15-Minuten-Stadt“, die der französische Stadtforscher Carlos Moreno geprägt hat: eine Stadt der kurzen Wege, in der die wichtigsten Funktionen des Alltags bequem erreichbar sind.

Verbesserungspotenzial sehe ich vor allem bei der Anfahrbarkeit und bei der Awareness. Menschen wollen sich nicht zwischen Auto, öffentlichem Verkehr, Fahrrad oder Fußweg entscheiden müssen. Sie wünschen sich Wahlfreiheit. Hier hat Graz trotz wichtiger Fortschritte noch Aufholbedarf.

Ljubljana als Beispiel für „Core Care“

Awareness bedeutet Aufmerksamkeit für die eigene Stadt. Manchmal ist Graz besser als sein Ruf. Die Stadt sollte ihre Stärken selbstbewusster kommunizieren und gleichzeitig mehr dort investieren, wo die Lebensqualität unmittelbar spürbar wird. Menschen suchen heute Sauberkeit, Sicherheit, Orientierung und Aufenthaltsqualität. Wer durch die Innenstadt geht, sollte Orte finden, an denen man gerne verweilt, sich trifft und die Stadt erlebt. Bessere Möblierung und Orientierung und eine stärkere Einbindung der Mur könnten viel bewirken.

Ein hervorragendes Beispiel für „Core Care“ ist Ljubljana. Die slowenische Hauptstadt hat ihren Fluss ins Stadtleben integriert, öffentliche Räume aufgewertet und Mobilität neu organisiert, ohne auf Parkgaragen zu vergessen. Das Ergebnis ist ein attraktiver Stadtkern mit hoher Aufenthaltsqualität. Der Erfolg kam nicht über Nacht, sondern durch konsequente, langfristige Planung.

Der Handel ist als Frequenzbringer zentral

Der Handel spielt für Städte eine wichtige Rolle. Er ist Frequenzbringer und oft ein Leader der Innenstadtentwicklung. Aber der Handel allein kann keine Innenstadt retten. Erfolgreiche Zentren entstehen immer durch ein Zusammenspiel.

Was rate ich der Politik? Die Entwicklung des Stadtkerns aus dem täglichen politischen, ideologischen Streit herauszulösen. Stadtentwicklung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Graz braucht einen langfristigen Plan, getragen von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und unabhängigen Experten mit Erfahrung bei anderen Stadtentwicklungsprojekten.

Mein Traum für Graz ist ein Kern, der lebendig, sauber, sicher, sympathisch, gut erreichbar und wirtschaftlich erfolgreich ist. Gelingt das, profitieren auch die angrenzenden Stadtteile, die Annenstraße, die Elisabethstraße. Kümmern wir uns um den Kern – dann schmeckt die gesamte Stadt.

Das sagt die Stadtpolitik*

Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP): „Stephan Mayer-Heinisch analysiert völlig richtig: Eine starke Innenstadt braucht vor allem Erreichbarkeit – und zwar für alle Verkehrsteilnehmer. Genau diese wurde unter Rot-Rot-Grün Schritt für Schritt eingeschränkt, über 1.000 Parkplätze ersatzlos gestrichen. Graz braucht einen Kurswechsel im Verkehr und mehr Fokus auf Sauberkeit und Sicherheit. Gleichzeitig muss die Mur im innerstädtischen Bereich zur Lebensader der Stadt werden. Dafür haben wir ein umfassendes Konzept vorgelegt: mit neuen Angeboten für Sport, Kultur und Familien sowie attraktiven Räumen für Begegnung, Freizeit und Gastronomie.“

Doris Kampus (SPÖ): „Die Grazer Innenstadt ist das Schmuckkästchen unserer Stadt und vieles in der Analyse von Rainer Mayer-Heinisch können wir nachvollziehen. Eine lebendige Innenstadt braucht Handel, Gastronomie, Kultur, Wohnen und attraktive öffentliche Räume. Gleichzeitig wollen wir auch die Bezirke weiter aufwerten: mit guter Nahversorgung, Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung, Begegnungsorten und kurzen Wegen im Alltag. Graz lebt von starken Zentren in der Innenstadt und in den Stadtteilen. Die Mur stärker ins Stadtleben einzubinden, sehen wir als große Chance mit mehr Aufenthaltsqualität, konsumfreien Räumen und Orten, an denen Menschen gerne zusammenkommen.“