Ende der 2010er Jahre begann die Katholische Kirche Steiermark, sich neu zu strukturieren und fasste die Pfarren zu sogenannten Seelsorgeräumen zusammen. Daraus entstand auch der „Seelsorgeraum Sonnenland Südost“, zu dem die neun Pfarren Bad Radkersburg, Halbenrain, Deutsch Goritz, Kapfenstein, Klöch, Mureck, St. Anna am Aigen, Straden und Tieschen gehören. Beim Startfest am Samstag, 27. Juni, soll dieser Zusammenschluss nun offiziell zelebriert werden.

„Gemeinsam wachsen“

„Es ist der Höhepunkt dessen, was wir als Seelsorgeraum in den vergangenen Monaten, eigentlich zwei Jahren, gemeinsam geschaffen haben“, so Pfarrer und Leiter des Seelsorgeraums Johannes Lang. Das Startfest steht daher unter dem Motto „Gemeinsam wachsen“ und soll Begegnung, Gemeinschaft und die Vielfalt des kirchlichen Lebens in den Mittelpunkt rücken.

Generell hat sich das Organisationsteam rund um Pfarrer Johannes Lang, Barbara Wonisch, Margarete Klobassa und Maria Pieberl-Hatz einiges einfallen lassen. „Beginnen wird das Fest mit einem großen Gottesdienst, den Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den neun Pfarren und der Seelsorgestelle Dietersdorf am Gnasbach mitgestalten werden. Sie sind etwa beim Evangelium beteiligt oder am Startfest-Chor. Das Highlight ist aber das Altarbild, das Schülerinnen und Schüler von 13 Schulen des Seelsorgeraums für das Fest gemalt haben“, so Lang.

Gottesdienst mit Wilhelm Krautwaschl

Nach dem Gottesdienst präsentieren die zahlreichen Einrichtungen, Vereine und Arbeitsgruppen des Seelsorgeraumes ihre Projekte und stellen sich vor. „Alle neun Pfarren zeigen in einer PowerPoint auch Fotos aus dem kirchlichen Leben vor Ort“, so Pieberl-Hatz. Für die Kleinsten gibt es ein Kinderprogramm mit Hüpfburg, Spielstationen oder Kinderschminken. Das Startfest beginnt um 13 Uhr mit dem Festgottesdienst mit Bischof Wilhelm Krautwaschl in der Weinlandhalle Frutten in St. Anna am Aigen.