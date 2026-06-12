Als Ingrid Lenz ihre Mutter in deren Haus in Trahütten besuchte, hörte sie schon von draußen den verzweifelten Ausruf, gerichtet an die 24-Stunden-Betreuerin: „Bitte, bitte, lass mich aus.“ Ein Satz voller Angst – und einer, der zeigte, wie weit die Demenz Theresia Lenz bereits verändert hatte. Geboren am 4. September 1937, war sie längst nicht mehr die Frau, die sie früher gewesen war – und doch war sie es noch immer. Eine Mutter von 13 Kindern. Eine Bäuerin mit Hausverstand.

Drei Kinder musste sie zu Grabe tragen, 2005 starb ihr Mann an Krebs. „Die Mama war eine starke Person, humorvoll, voller Liebe“, sagt Tochter Ingrid. Sohn Hannes beschreibt sie als den Menschen, der die große Familie ein Leben lang zusammenhielt.

Als die Nächte nicht mehr ruhig wurden

Dann kam die Demenz. Schleichend. Beim Kochen fiel den Kindern auf, dass etwas nicht mehr stimmte. Panik, Rastlosigkeit, Nächte ohne Schlaf waren die Folge: „Die Mami war Tag und Nacht unruhig, hat kaum geschlafen“, erzählt Eva Lenz, selbst Diplomkrankenpflegerin auf der Palliativstation am LKH Südweststeiermark. Auch ihre Schwester Ingrid ist als psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegerin vom Fach.

Ingrid Lenz, Tochter der verstorbenen Theresia Lenz, ist selbst ausgebildete Diplomkrankenschwester © Privat

Es folgten 24-Stunden-Betreuung, wechselnde Agenturen und schließlich ein privates Pflegeheim. Aus Sicht der Familie zeigte sich dabei immer wieder, wie überfordert viele Pflege- und Betreuungskräfte mit Demenz waren. Statt Theresia Lenz in ihrer Welt abzuholen, sei zu oft versucht worden, sie „einfach nur ruhigzustellen“.

Wo Überforderung zur Gefahr wird

Besonders belastend waren für die Kinder Situationen, in denen ihre Mutter nicht beruhigt, sondern aus ihrer Sicht bloßgestellt oder gar bestraft worden sei. Sie erzählen von laut aufgedrehten Fernsehern, verschlossenen Türen und Momenten, in denen Theresia Lenz um Hilfe rief. „Sie hat alles bis zum Schluss mitgekriegt“, sagt Ingrid Lenz. Genau darauf wollen die Geschwister aufmerksam machen: Menschen mit Demenz verlieren vieles – aber nicht ihr Empfinden.

Die Kritik der Familie richtet sich nicht gegen Pflege an sich – im Gegenteil. Gerade weil Ingrid und Eva Lenz selbst aus dem Pflegebereich kommen, wissen sie, wie herausfordernd Demenz ist. Ihre Erfahrung heute: „Du schaffst die Betreuung eines dementen Menschen irgendwann nicht mehr alleine.“

Die Familie will nicht anklagen, aber aufrütteln. Weil gute Demenzpflege mehr brauche als Medikamente. Sie brauche Wissen, Geduld und die Bereitschaft, sich auf die Welt des erkrankten Menschen einzulassen. „Komm in meine kleine Welt, dann bist du ganz nah bei mir“ – dieser Satz begleitet Ingrid Lenz bis heute. Für sie bringt er auf den Punkt, worum es in der Betreuung von Menschen mit Demenz gehen sollte: zu verstehen, was hinter Unruhe und Angst steckt.

Anfang April 2026 kam Theresia Lenz ins Perisutti-Pflegezentrum in Eibiswald. Dort, sagen ihre Kinder, sei zum ersten Mal Ruhe eingekehrt. „Man kann sich den Unterschied kaum vorstellen“, sagt Ingrid. Atmosphäre und ein würdevoller Umgang – das habe ihrer Mutter gutgetan. In ihren letzten Lebenswochen sei sie liebevoll und kompetent begleitet worden. Dafür wollen Ingrid, Hannes und Eva ausdrücklich Danke sagen.

In Österreich leben laut Demenzbericht 2025 rund 170.000 Menschen mit einer Form von Demenz, bis 2050 könnten es mehr als 290.000 sein. © Privat

Am 23. April 2026 starb Theresia Lenz infolge eines Infekts. Was ihre Kinder anderen Angehörigen mitgeben wollen? „Informieren, informieren, informieren. Und immer wieder hinschauen: was passiert – und was nicht passiert. Ob jemand beruhigt oder nur ruhiggestellt wird. Ob Pflegeeinrichtungen mit Demenz umgehen können – oder selbst überfordert sind“, meint Ingrid. Denn Theresia Lenz hat vieles verloren. Aber nicht das, was sie ausmachte. „Das Herz“, sagt Eva, „wird nicht dement.“