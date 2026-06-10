Ein 64-Jähriger ist vergangenen Montag tot in der Thaya bei Dobersberg (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya) entdeckt worden. Eine Spaziergängerin hatte den reglosen Mann im Wasser gesehen und die Einsatzkräfte verständigt. Für den Einheimischen kam jede Hilfe zu spät. Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Krems eine Obduktion an, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwoch auf Anfrage Medienberichte. Hinweise auf Fremdverschulden gab es keine.

Der Tote wurde bei einer Wehranlage gefunden. Der Mann dürfte zuvor mit seinem Fahrrad auf dem Weg zum Angeln gewesen sein.