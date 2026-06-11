Wo normalerweise Telefongespräche und das Klappern von Tastaturen die Geräuschkulisse prägen, war Mittwochvormittag lautes Kinderlachen zu hören: Anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Kleinen Kinderzeitung wurden drei Volksschulklassen in das Regionalbüro Villach zu einer Lesung eingeladen. Dort begeisterte die Kinderbuchautorin Karin Ammerer junges Publikum mit einem interaktiven Programm rund um ihre Werke.

Die Lesungen von Karin Ammerer sind interaktiv gestaltet © KLZ/Madleen Kimberly Campos

Die Hartbergerin schreibt schon seit ihrer Kindheit. 2004 veröffentlichte der G&G Kinder- und Jugendbuchverlag zwei ihrer Bücher. Inzwischen hat sie das Schreiben zu ihrem Beruf gemacht. „Ich versuche möglichst lebendig vorzulesen. Verstellte Stimmen machen Kindern immer Spaß, genauso wie die Möglichkeit, aktiv mitzumache“, erklärt Ammerer. So gelingt es ihr immer wieder, die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer in den Bann ihrer Geschichten zu ziehen.