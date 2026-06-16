Nomen ist in diesem Fall hoffentlich nicht Omen: Mit dem „Muskelkater“ eröffnet nämlich in Kürze ein neues Fitnesscenter in der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt. Es versteht sich als erstes sogenanntes Hyrox-Trainingscenter in Kärnten und verbindet als High Performance (die Fähigkeit, überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen und das eigene Potenzial kontinuierlich auszuschöpfen) funktionelles Gruppentraining, Athletik, gezieltes Training der Tiefenmuskulatur und intensive Workouts mit professioneller Betreuung. „Dabei geht es nicht nur um Höchstleistungen, sondern auch um einen starken, gesunden und belastbaren Körper im Alltag“, erklärt Daria Greiler, die Mitbegründerin des neuen Fitnesscenters.

Neben ihr ist Daniel Krobath mit an Bord. Der 27-jährige Klagenfurter hat in der Vergangenheit schon mehrere Weltrekorde aufgestellt und gebrochen – darunter ein Zwölf-Stunden-Wall-Sit oder die Liegestütz-Weltrekorde. Der ehemalige Eishockeyspieler will Menschen dabei helfen, mental und körperlich stärker zu werden, saubere Techniken zu lernen und gemeinsam herauszufinden, was wirklich in einem steckt. In seinen Kursen wird gemeinsam gearbeitet, geschwitzt und an Grenzen gegangen. Ausdauer, Kraft und Technik stehen dabei im Mittelpunkt.

Leistungsfähigkeit im Alltag

Als Coach konnte auch der sechsfache Kickbox-Weltmeister Bernie Sussitz gewonnen werden. Der Fokus des Athletiktrainers im Profifußball bei der Austria Klagenfurt liegt auf Beweglichkeit, funktioneller Kraft, Stabilität und einem Körper, der nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag leistungsfähig bleibt. Daria Greiler ist diplomierte Personal-Trainerin sowie Hyrox-Athletin und möchte ihren Kundinnen und Kunden dabei helfen, stärker, fitter und selbstbewusster zu werden. „Mir ist wichtig, dass sich jeder willkommen fühlt, Spaß an Bewegung findet und gemeinsam mit der Gruppe Fortschritte macht“, erklärt sie ihr Konzept. Ihr intensives Ganzkörpertraining sorgt für mehr Ausdauer, Energie und Fitness.

Auf insgesamt 250 Quadratmetern wird ab 20. Juni in verschiedenen Klassen und Gruppen (mit bis zu 15 Personen) trainiert und geschwitzt. „Egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, wir holen die Menschen dort ab, wo sie gerade stehen und bringen sie Schritt für Schritt weiter“, führt Greiler aus. Im „Muskelkater“ gibt es verschiedene Arten der Mitgliedschaften, wie auch Blöcke und Einzelangebote.