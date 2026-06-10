Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickten die Verantwortlichen der Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH (LFWV) Mittwochvormittag Richtung Himmel. Lachend, weil aufgrund niedriger Grundwasserstände jeder Tropfen Regen willkommen ist. Weinend, weil dieser den Start der Feierlichkeiten zum heurigen Trinkwassertag etwas trübte.

Praktischer Unterricht

Gut, dass die zahlreich erschienenen Gäste ebenso wetterfest waren wie die Schülerinnen und Schüler der Volksschulen St. Georgen an der Stiefing und St. Nikolai im Sausal sowie der Mittelschule 2 Leibnitz und jener aus Gleinstätten. Die Mädchen und Buben beschäftigten sich an mehreren Erlebnis- und Wissensstationen mit den Themen Wasser, Versorgungssicherheit und Natur.

Der Natur galt im weiteren Programm besonderes Augenmerk. Wurden doch vier sogenannte Trittsteinbiotope offiziell eröffnet, die am Gelände der Leibnitzerfeld Wasserversorgung gemeinsam mit dem Naturpark Südsteiermark angelegt worden waren.

Förderung der Artenvielfalt

Dabei handelt es sich um Totholzhaufen, Hecken, eine Blumenwiese und einen Steinhaufen, die Tieren als Rückzugsort dienen und die Artenvielfalt erhöhen sollen. Konkret profitieren sollen etwa die Blaue Holzbiene, die Zauneidechse, der Neuntöter (eine Vogelart) sowie der Schwalbenschwanz, wie Biologin Andrea Bund erklärte. Zur Freude von LFWV-Chef Franz Krainer, dem das Projekt ein großes Anliegen war: „Wasser und Naturschutz gehören zusammen, wenn es um die nachhaltige Sicherung von Lebensräumen geht.“

Bürgermeister Daniel Kos (Mitte) mit dem scheidenden Geschäftsführer Franz Krainer (rechts) und Nachfolger Martin Bauer (links) © KLZ / Robert Lenhard

Geregelte Nachfolge

Gesichert ist bekanntlich auch Krainers Nachfolge an der Spitze des Unternehmens, das rund 80.000 Menschen in 29 Gemeinden mit Trinkwasser versorgt. Mitte April gaben die Eigentümergemeinden Leibnitz, Gabersdorf und St. Georgen an der Stiefing bekannt, dass Martin Bauer ab 1. Oktober die Geschicke des größten südsteirischen Wasserversorgers lenken wird. „Das war eine gute und einstimmige Entscheidung“, bekräftigte der Leibnitzer Bürgermeister Daniel Kos und sprach Krainer bei seinem letzten Trinkwassertag als Geschäftsführer seinen Dank aus. Bauer wiederum betonte, dass er seiner neuen Aufgabe mit großer Freude und Demut entgegenblicke.

Pfarrer Anton Neger segnete den Trinkwasserbrunnen für die VS St. Georgen an der Stiefing (links im Bild) © KLZ / Robert Lenhard

Freuen durften sich auch die Schülerinnen und Schüler der Volksschule St. Georgen an der Stiefing. Als Gewinn bei einem Schätzspiel erhalten sie einen Trinkwasserbrunnen, der von Pfarrer Anton Neger gesegnet wurde.