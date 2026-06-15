Die ersten Anzeichen waren in Form ungewöhnlich hoher Meerestemperaturen bereits im März aufgetaucht. Mittlerweile ist es mit mehr als 80 Prozent Wahrscheinlichkeit so gut wie fix: Nur zwei Jahre nach dem Ende der letzten El-Niño-Phase baut sich derzeit in der Pazifikregion eine Neuauflage des Klimaphänomens auf, die abermals globale Temperaturrekorde sprengen könnte.

Die natürliche Anomalie der Meeres- und Luftströmungen sucht die Südhalbkugel in der Regel alle drei bis sieben Jahre in unterschiedlich starker Ausprägung heim. Dabei erwärmen sich die oberen Wasserschichten im östlichen tropischen Pazifik stärker als üblich, die atmosphärische Zirkulation kehrt sich um. In Teilen Lateinamerikas führt das meist zu schweren Regenfällen, während Australien und Südostasien von Dürren geplagt werden. Für Europa und Österreich sind die direkten Auswirkungen El Niños zwar vernachlässigbar, allerdings lassen solche Phasen die weltweiten mittleren Temperaturen meist sprunghaft ansteigen.

Anzeichen für einen starken El Niño

Der Grund liegt in der gesteigerten Wärmeabgabe des Ozeans an die Atmosphäre. Je stärker die El-Niño-Phase ausfällt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das heurige Jahr oder zumindest das kommende zu den wärmsten je gemessenen wird. „Das Risiko eines starken Ereignisses ist diesmal stark erhöht“, sagt Marc Olefs, Klimaforscher bei Geosphere Austria. „Entscheidend wird sein, wie stark sich Ozean und Atmosphäre im tropischen Pazifik über Sommer und Herbst koppeln.“

Dass El-Niño-Phasen dem globalen Temperaturgefüge – wie zuletzt auch 2023/24 – immer wieder aufs Neue Erwärmungsrekorde bescheren, liegt am Klimawandel, der es ungeachtet der natürlichen Schwankungen im Hintergrund stetig wärmer werden lässt. Und diese menschenverursachte Erwärmung hat über die vergangenen Jahre an Tempo sogar noch zugelegt, wie 40 internationale Forscherinnen und Forscher im neu erschienenen Bericht „Indicators of Global Climate Change“ (IGCC 2025) darlegen.

Ozeane erwärmen sich besonders stark

Besonders stark zeigt sich die Beschleunigung an den Hitzewellen in den Ozeanen. „Zwischen 1991 und 2020 hat sich die Zahl der Tage mit solchen marinen Hitzewellen verdoppelt, inzwischen stellen wir bereits mehr als eine Verdreifachung fest“, sagt Thomas Frölicher, Klimaphysiker an der Universität Bern und einer der Berichtsautoren. Die Gründe für die Beschleunigung liegen auf der Hand und seien auch nicht überraschend, sagt der Forscher. „Wir stoßen mehr Treibhausgas aus als je zuvor. Das bringt die Welt aus dem Gleichgewicht.“

„Wir bringen die Welt aus dem Gleichgewicht“: Klimaphysiker Thomas Frölicher © Uni Bern

Das Energieungleichgewicht auf der Erde steigt

Das Tempo der globalen Erwärmung hat laut den Wissenschaftlern inzwischen auf „die beispiellose Geschwindigkeit von 0,27 Grad Celsius pro Jahrzehnt“ zugelegt. Das Energieungleichgewicht der Erde ist binnen fünf Jahren von 0,79 auf 1,12 Watt pro Quadratmeter angewachsen. „Die überschüssige Wärme führt zu Veränderungen in allen Bereichen des Klimasystems, vom Anstieg des Meeresspiegels und der Erwärmung der Ozeane bis hin zum Auftauen des Permafrosts“, sagt Frölicher.