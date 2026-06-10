Die Kabarettistin Caroline Athanasiadis, bekannt auch aus der ORF-Show „Dancing Stars“, musste ihren Auftritt am 22. Juli im Weizer Garten der Generationen absagen. Der Grund ist eine Operation samt Krankenhausaufenthalt. Gekaufte Karten können bei der Vorverkaufsstelle, wo die Tickets erworben wurden, zurückgegeben werden. Es gibt auch bereits einen Ersatztermin – und zwar am 14. Juli 2027 im Garten der Generationen.

Es gibt dazu auch eine Videobotschaft der Kabarettistin. Diese finden Sie hier.