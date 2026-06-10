Einen gehörigen Schrecken bekam Dienstagnachmittag ein Südsteirer während der Fahrt mit seinem Pkw. Der 37-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz war gegen 16.25 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der L604 bei Großklein unterwegs, als er plötzlich Brandgeruch wahrnahm. Der Mann stellte daraufhin sein Fahrzeug auf dem nächstgelegenen Parkplatz im Zentrum von Großklein ab. Beim Verlassen des Wagens schlugen bereits Flammen aus dem Bereich des Unterbodens. Der Lenker konnte sich aber noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Pkw brannte vollständig aus

Als wenig später die alarmierte Feuerwehr Großklein eintraf, stand der mit einem Dieselmotor betriebene Pkw bereits in Vollbrand. Die Feuerwehrleute begannen sofort mit den Löscharbeiten, gegen 16.50 Uhr konnte das Kommando „Brand aus“ gegeben werden. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurden ein in der Nähe befindliches Fahrzeug, der Asphalt, die Pflastersteine sowie mehrere Bäume am öffentlichen Parkplatz beschädigt.

Der Schaden in derzeit unbekannter Höhe dürfte laut Polizei von einer Versicherung gedeckt sein. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache laufen.