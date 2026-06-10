Im Sommer 2024 sorgte Kopenhagen für Schlagzeilen – und viele Fragezeichen. Die Tourismusorganisation Kopenhagen startete als Pilotprojekt die Initiative CopenPay, die positives Verhalten von Touristen wie Müllsammeln in den Kanälen bis hin zur Anreise mit dem Fahrrad zu Museen mit kostenlosen oder ermäßigten Erlebnissen belohnt. Aber wer will schon in seinem Urlaub Müllsammeln statt Sightseeing zu machen?

Offenbar sehr, sehr viele Menschen: Mehr als 30.000 „Voluntouristen“ haben bereits an CopenPay-Aktionen teilgenommen und dabei 1200 Kilogramm Müll aus den Kopenhagener Kanälen gefischt. Der Fahrradverleih stieg während der Initiative um 59 Prozent.

CopenPay wird jetzt in Kopenhagen ganzjährig angeboten

Deshalb wird CopenPay ab 22. Juni in Kopenhagen als dauerhafte, ganzjährige Plattform etabliert: Besucher können an immer mehr Aktionen, an denen sich mehr als 100 lokale Partner, darunter Hotels, Museen, Restaurants und Sehenswürdigkeiten in der ganzen Stadt beteiligen, teilnehmen.

Aber auch schon bei der Anreise kann man damit beginnen, Pluspunkte zu sammeln. Wer also mit dem Zug anreist, bekommt Anreize wie kostenlose Leihfahrräder und Fahrradkurse. Wer das Elektroauto nimmt, kann kostenlos parken und erhält Ermäßigungen auf das Laden während seines Aufenthalts.

Nach dem Erfolg von CopenPay in Kopenhagen wurde das Modell im Februar 2026 unter dem Namen DestinationPay weltweit kostenlos zur Verfügung gestellt, um anderen Destinationen die Übernahme und Anpassung zu ermöglichen. Die Städte Berlin und Bremen haben ihre Projekte bereits gestartet.