Mit einem neuen Kulturamtsleiter und einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm blickt die Stadt Spielberg auf die kommende Kultursaison. Im Rahmen einer Pressekonferenz im Kultur im Zentrum stellten Bürgermeister Manfred Lenger, Kulturreferent Philipp Matouschek und der neue Kulturamtsleiter Michael Hiebler die geplanten Veranstaltungen für die nächsten Monate vor.

Mit Hiebler übernimmt ein in der Region bestens vernetzter Kulturschaffender die Leitung des Kulturamtes. Bekannt ist er unter anderem als Präsident der Faschingsgilde Spielberg. Künftig wird er die kulturellen Agenden der Stadt koordinieren und weiterentwickeln.

Am 13. Juni beginnt das Programm

Den Auftakt macht am 13. Juni das Spielberger Sommer-Familienfest im Rondeau des WZ Spielberg. Ab 15.30 Uhr stehen ein Marionettentheater für Kinder sowie ein abwechslungsreiches Familienprogramm auf dem Programm. Am Abend sorgt Live-Musik von Uwe Schmidt & Friends für Unterhaltung. Als Hauptpreis einer Verlosung wartet ein Mini Cooper auf die Besucher.

Am 18. Juni folgt mit „Geschichten aus Jacks Koffer“ ein weiteres Angebot für Familien. Die Produktion von Gabriele Fehrs und Markus Voigt richtet sich vor allem an junge Besucher und wird im Roten Saal des Kultur im Zentrum aufgeführt.

Im Herbst setzt Spielberg auf Kabarett und Musik. Am 27. November gastiert der Kabarettist Omar Sarsam mit seinem Weihnachtsprogramm „Oh, du andere“ im Kultur im Zentrum.

Ein musikalischer Höhepunkt erwartet das Publikum am 12. Dezember. Dann macht die international erfolgreiche Vokalformation Perpetuum Jazzile Station in Spielberg. Das Ensemble ist für seine A-cappella-Interpretationen bekannter Pop- und Jazzstücke bekannt und zählt zu den renommiertesten Vocal-Gruppen Europas.