Kaum zu überbietende Gegensätze machten die erste Veranstaltung im Griessner Stadl nach einjähriger Pause zu einem besonderen Erlebnis. Eingebettet im herrlichen Landidyll mit grasender Kuhherde und tuckernder Murtalbahn im Hintergrund, bietet die äußerliche Kulisse dieser fein hergerichteten Kulturstätte einen wahren Augenschmaus.

Produktion legt Widersprüche von Macho-Klischees offen

Im Inneren des Stadls wurden Augen und Ohren des Publikums auf eine teils harte Probe gestellt, denn die Performance von Choreograf, Musiker und Tänzer Simon Mayer und seinen drei Mitstreitern Matteo Haitzmann, Patric Redl und Manuel Wagner ist schonungslos, bricht mit Tabus und hält dem Publikum den Spiegel vor.

Der Titel „Sons of Sissy“ spielt bewusst mit dem englischen Begriff für „Weichling“ oder „unmännlichen Mann“. Die Künstler setzen sich dabei mit gesellschaftlichen Erwartungen an Männlichkeit auseinander und hinterfragen stereotype Vorstellungen von Stärke, Tradition und Geschlechterrollen.

Lehnt man sich zu Beginn noch entspannt bei flotter Musik von Fideln, Knopfharmonika, Bass sowie Gesang und Tanz zurück, kommt es dann schnell zu leichter Schnappatmung, wenn rasende Rundtänze und krachende Schuhplattler fast außer Kontrolle geraten, bis schließlich Tracht gegen nackte Haut getauscht wird.

In dem Stück werden dem Publikum 70 Minuten lang phantastisch-unkonventionelles Tanz- und Musiktheater vorgeführt. Lang applaudierte das Publikum und bedankte sich bei den Künstlern und dem Kunstverein Stadl-Predlitz für die außergewöhnliche Auftaktveranstaltung.