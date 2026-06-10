Rund 25.000 Kilometer hat Herbert Böhm in seiner Funktion als Hüttenwart der Alpenvereinssektion Admont-Gesäuse in 15 Jahren zurückgelegt. Und zwar mit seinem Privat-Pkw, weswegen sich Finanzreferent Manfred Aster auf die Suche nach einer Lösung in Form eines sektionsinternen Fahrzeugs machte.

Mit Erfolg, Josef Puntigam vom Autohaus Freregger und Niklas Dandler, die Geschäftsführer des Autohauses Freregger in Weißenbach an der Enns beziehungsweise der Firma Dandler in Altenmarkt, waren bereit zu helfen. Sie stellen dem AV Admont-Gesäuse für die heurige Saison einen Toyota Hilux zur Verfügung. Der Pick-up mit Allradantrieb erleichtert die Instandhaltungsarbeiten der Klinkehütte am Fuße des Admonter Kaiblings sowie des Admonterhauses in den Haller Mauern.