Als lokales Projekt begründete Bruno Rabl im Jahr 1996 den Sender „MemaTV“, der damit zu den ältesten Regionalfernsehsendern des Landes zählt. Seit nunmehr 30 Jahren versorgt man auf diesem die ganze Region mit aktuellen Nachrichten und Informationen zu verschiedenen Themen wie Kultur, Sport oder Wirtschaft.

Vergangene Woche wurde dieses Jubiläum nun im Brucker Rathaushof mit vielen Ehrengästen gefeiert: So fanden sich etwa Landeshauptmann Mario Kunasek, Landtagsabgeordnete Cornelia Izzo und die Ortschefs von Bruck und Kapfenberg, Susanne Kaltenegger und Matthäus Bachernegg unter den zahlreichen Gratulantinnen und Gratulanten.

Gründer Bruno Rabl (3.v.r.) und Geschäftsführer Wolfgang Sorger (2.v.r.) wurden im Zuge des Jubiläums geehrt © Mema

Über mehrere Kabelkanäle, darunter jene von Hiway oder Kindberg, erreichte der Sender in drei Jahrzehnten fast 500 Millionen Zuschauer, auf YouTube zählt man insgesamt 7 Millionen Aufrufe. Der eigenen Mission, mit den Schwerpunkten Regionalität, Qualität und Nähe zum Publikum, will man dabei laut Geschäftsführer Wolfgang Sorger weiterhin treu bleiben.