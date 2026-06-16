Auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern wurde die einst desolate Burgenlandstraße B 50 und damit die gesamte Ortsdurchfahrt von St. Johann in der Haide generalsaniert, teilweise verbreitert und mit neuen Geh- und Radwegen versehen. Nach 19 Monaten Bauzeit konnte das Großbauprojekt nun feierlich eröffnet werden.

„Mit der Neugestaltung konnten wir die Sicherheit für unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer deutlich verbessern. Gleichzeitig hat St. Johann in der Haide ein neues, modernes Gesicht erhalten“, erklärte Bürgermeister Günter Müller. Von den Gesamtkosten von 4,7 Millionen Euro übernimmt das Land Steiermark 3,1 Millionen – den Rest die Gemeinde St. Johann in der Haide.