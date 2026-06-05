„Wer schon einmal gefastet hat, weiß, dass man danach befreiter, leichter und glücklicher durchs Leben geht“, war Kurarzt Rainer Schroth stets überzeugt. Der Begründer des bekannten Schrothkur-Zentrums in Obervellach ist am 2. Juni im Alter von 82 Jahren verstorben. Die Familie, das Kurzentrum, die Medizin und der Sport prägten sein Leben. Im September 2023 feierte er mit großer Festgesellschaft seinen 80. Geburtstag und das 200-Jahr-Jubiläum der Schrothkur, die von seinem Vorfahren Johann Schroth in Schlesien begründet wurde. Für sein lebenslanges Bemühen, die Kurmethode weiterzuentwickeln und seine medizinischen Verdienste, wurde ihm das Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten überreicht.

Neustart der Schrothkur im Jahr 1950

Tausende Patienten überzeugte er von der Heilkraft des Fastens, darunter viele prominente Österreicher, die zu seinen Stammgästen zählten. Einer von ihnen ist Strabag-Gründer Hans Peter Haselsteiner, der seine Gesundheit jahrzehntelang in die „Hände seines Leibarztes und Freundes gelegt“ hatte. Rainer Schroths Familie stammte aus dem Sudetenland, er wurde während der Flucht 1943 in Thann im Elsass geboren. Vorläufige Endstation war Krumpendorf, ehe seine Familie nach Obervellach gezogen ist. Bereits sein Vater startete den Versuch, die Schrothkur fortzusetzen. Auf professionelle Beine gestellt wurde sie 1950, als Rainer Schroth nach dem Medizinstudium zurückkehrte.

Ehefrau Inge ist die gute Seele des Hauses und unterstützte den Pioniergeist ihres Mannes. Tochter Elke sowie die Söhne Christian und Martin, beide sind Mediziner, setzen das Werk ihres Vaters fort. Den sechs Enkelkindern gelang es, ihren Großvater um den Finger zu wickeln und das Herz eines Mannes, der immer wieder Steine aus dem Weg geräumt hatte, stets klare Linien und Prinzipien verfolgte, zu erobern.

Die Trauerfeierlichkeiten finden am 12. Juni, um 14 Uhr, in der Pfarrkirche Obervellach statt.