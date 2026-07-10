Rebecca ist „verpufft. Wie eine Wolke“, stellen die Schafe weg. Dabei hat Rebecca ihrer Meinung nach ja alles gehabt, was eine Schäferin braucht: einen Schäferwagen, Kraftfutter, Tee und jede Menge Schafe. Gut, Rebecca ist ein Mensch, aber die „Wollidarität“ ist wichtig in der Herde. Und als dann auch noch ein einzelner Menschenfinger auftaucht, sind die sich Schafe von Glennkill einig: Sie müssen wieder einmal ermitteln.

Die Verfilmung von Teil eins der hinreißenden Schafskrimis von Leonie Swann läuft derzeit in den Kinos, passend dazu hat die deutsche Autorin nun einen dritten Fall für Miss Maple und ihre Artgenossen vorgelegt. Nach einem Ausflug nach Frankreich sind sie endlich wieder zurück auf der heimatlichen Weide – und während dort fremde Schafe das Gras wegfressen, verschwindet die Hirtin. Aber: „Sie wussten alle, was Schafe den ganzen Tag so taten: Sie lösten Probleme!“ Die schräge Perpektive erlaubt einen hintergründigen, klugen Blick auf das Treiben der Menschen, erzählt mit viel Witz und Sprachverliebtheit. Und die Schafe (und die Ziege Madouc) muss man einfach gerne haben, schließlich zählt für sie vor allem eins: „Wollitarität“.