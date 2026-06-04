Der 28. Juni wird wohl darüber entscheiden, ob Österreich bei der Fußball-WM in die K.o.-Runde einzieht oder schon nach der Gruppenphase die Segel streichen muss. Im direkten Duell mit Algerien geht es vermutlich um Platz zwei und drei in der Gruppe, was zwischen Aufstieg und Ausscheiden entscheiden könnte. Der Gegner aus Nordafrika absolvierte sein erstes Testspiel der WM-Vorbereitung gegen die Niederlande und überraschte in Rotterdam mit einem 1:0-Sieg. Anis Hadj Moussa erzielte in der 86. Minute das Goldtor. Den Sieg hielt Tormann Luca Zidane fest, seines Zeichens Sohn des ehemaligen Weltklassespielers Zinedine. Der 27-jährige Tormann verletzte sich vor rund einem Monat schwer im Gesicht, zog sich neben einer Gehirnerschütterung auch einen Kiefer- und Kinnbruch zu. Lange war eine WM-Teilnahme unsicher. Der Legionär des spanischen Zweitligisten Granada spielte mit einer Gesichtsmaske und zeigte sich in Topform.

3:2 gegen die Niederlande

Mit dem Erfolg gegen die Niederlande hat es Algerien Österreich nachgemacht. Vor der WM 1990 absolvierte die ÖFB-Elf ein Testspiel gegen den damals regierenden Europameister und gewann 3:2. Robert Pecl, Manfred Zsak und Toni Pfeffer erzielten die Tore im Ernst-Happel-Stadion, beim Gegner spielten damals unter anderem Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten und der heutige Bond-Coach Ronald Koeman. Auch vor der EM 2016 testete Österreich gegen die Niederlande, damals verlor das Team von Marcel Koller 0:2. Für Algerien war dies der finale Test, ehe die WM am 17. Juni gegen Argentinien beginnt. Lionel Messi und Co starten am 7. Juni (2 Uhr) gegen Honduras in die finale WM-Vorbereitung, drei Tage später geht es noch gegen Island.

Aufatmen können die Fans der spanischen Nationalmannschaft. Superstar Lamine Yamal fehlt seit Ende April aufgrund einer Muskelverletzung, er könnte aber für den WM-Auftakt gegen die Kap Verde am 15. Juni fit werden. „Das heißt nicht, dass er spielt, wir werden sehen. Vielleicht für ein paar Minuten“, bremste aber Trainer Luis de la Fuente die Euphorie.