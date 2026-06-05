Wenn am Sonntagnachmittag das 66. Ausseer Narzissenfest über die heimischen Bildschirme flimmert, ist einer zum letzten Mal Co-Moderator. Reinhart Grundner, langjähriger ORF-Mitarbeiter, schließt damit ein langes Kapitel ab. Grundner folgte nach dessen Tod auf Horst Friedrich Mayer als Moderator der Traditionsveranstaltung. Schon davor hatte er begleitende Dokumentationen für die Sendung gestaltet. Aufzuhören beschloss der ehemalige Hauptschullehrer als ihm auffiel, dass viele seiner ehemaligen Schüler im Ausseerland nach und nach in Pension gehen: „Dann macht das irgendwann einmal keinen schlanken Fuß mehr. Man muss auch loslassen können.“

Den Mut, loszulassen brachte Grundner bereits vor zwei Jahren auf, als er zum letzten Mal das donnerstägliche „Kulinarium“ in der Nachrichtensendung „Steiermark Heute“ präsentierte, das ihn gemeinsam mit dem Narzissenfest einem breiten Publikum bekannt machte. Grundner arbeitete außerdem am Gastronomie-Gütesiegel „Kulinarium Steiermark“ mit. Seine eigenen Verdienste brachten ihm 2017 das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark ein. „Es ist wie bei vielen Dingen: nach einer gewissen Zeit ist es schon nett, wenn wer Danke sagt“, meint Grundner, der laut eigener Aussage einer Generation angehört, die mit Auszeichnungen und Orden weniger am Hut hat.

Reinhart Grundner wurde von Narzissenfest-Obmann Rudi Grill würdig verabschiedet © Harald Steiner

Was Geld nicht kaufen kann

Vielleicht auch deshalb freut ihn eine andere Anerkennung ganz besonders, die ihm nun zuteil wird – eine ihm gewidmete Sitzbank am Grundlsee. Die Tafel dafür hat er vom Obmann des Narzissenfests schon überreicht bekommen: „Das sind Dinge, die man sich nicht kaufen kann.“

Aufs Altenteil zurückziehen wird sich der 78-Jährige keinesfalls. Nach wie vor veröffentlicht er in der Jäger-Zeitschrift „Der Anblick“ Gastronomie-Tipps und das Reisen, dem er auch schon als Produzent von „Unterwegs beim Nachbarn“-Beiträgen frönen durfte, will er künftig mit seiner Frau noch intensivieren.