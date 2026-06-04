Eine glimmende Zigarette hatte am Mittwochabend in Vasoldsberg einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Auf dem Balkon eines Einfamilienhauses hatte sich Rauch entwickelt, ein Zeuge bemerkte den Brand und verständigte umgehend den Hauseigentümer. Dieser befand sich zu dem Zeitpunkt in der Werkstatt neben dem Haus.

Gemeinsam mit einem weiteren Zeugen gelang es den beiden, den Brand mit mehreren Feuerlöschern einzudämmen. Die Wehren aus Vasoldsberg, Hausmannstätten, Gössendorf, Grambach und Laßnitzhöhe konnten das Feuer schließlich vollständig löschen.

Die 18-jährige Tochter des Hauseigentümers dürfte laut Polizei geraucht und die noch glimmende Zigarette im Aschenbecher am Balkon entsorgt haben. Die Glut dürfte in weiterer Folge den Brand ausgelöst haben. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Weil der 48-jährige Hausbesitzer und ein Zeuge Rauch eingeatmet hatten, wurden sie vom Roten Kreuz erstversorgt. Der genaue Brandhergang wird noch ermittelt.