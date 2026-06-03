Verzaubernde Mandolinenklänge

Internationale Stars, außergewöhnliche Programme und unvergessliche Konzerterlebnisse machen den Carinthischen Sommer seit Jahrzehnten zu einem der renommiertesten Kulturfestivals Österreichs. Unter dem diesjährigen Motto „fern & nah“ lädt das Festival von 2. Juli bis 2. August dazu ein, musikalische Grenzen zu überschreiten, neue Perspektiven zu entdecken und besondere Begegnungen zwischen Künstler und Publikum zu erleben.

Ein besonderes Highlight erwartet Sie am 27. Juli mit Avi Avital im Konzerthaus in Klagenfurt. Avi Avital, ein wahrer Tausendsassa der Mandoline, begeistert sein Publikum durch Virtuosität, Musikalität und Ausstrahlung. Sein Repertoire reicht von Barockmusik über moderne Chansons und Jazz bis hin zu World Music. Gemeinsam mit dem Kammerorchester Basel führt Avi Avital in Welten, die zugleich aufregend, virtuos und stimmungsvoll sind.