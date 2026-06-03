Das Ensemble Porcia bringt einen zeitlosen Kinderklassiker neu interpretiert auf die Bühne.

Was tun, wenn niemand mehr etwas von einem wissen will? Ein alter Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn kennen dieses Problem. Ihre Lösung: Gemeinsam gründen sie eine Band und machen sich auf den Weg nach Bremen.



Unterwegs begegnen ihnen nicht nur Räuber, sondern auch Zweifel und neue Freundschaften. Mit Witz, Musik und viel Herz erzählt Autorin Annalena Küspert das bekannte Grimm-Märchen neu – modern, überraschend und voller Lebensfreude.

Ein besonderes Highlight: Karten für die Premierenvorstellung sind ausschließlich über das Gewinnspiel erhältlich.

Jetzt mitmachen und gewinnen: Erleben Sie die Kinderkomödie „Die Bremer Stadtmusikanten“ – ein Theaterabend voller Witz, Gefühl und emotionaler Kraft.