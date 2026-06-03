Das Joanneum blüht auf!

Entdecken Sie Geschichte, Kunst, Kultur und Natur in 20 Museen – das Universalmuseum Joanneum begeistert stets aufs Neue mit einem vielfältigen Programm!

Aktuell zeigen zehn Ausstellungen unter dem Titel „BLOOM“, wie Blumen Kulturen verbinden, wie sie die Wissenschaften inspirieren und dabei Mythen erschaffen, und wie sie die Menschen ein Leben lang begleiten.

Zu den Highlights zählen:

„30 % Löwenzahn“ im Kunsthaus Graz – Kunst im Dialog mit Kultur- und Naturgeschichte

im Kunsthaus Graz – Kunst im Dialog mit Kultur- und Naturgeschichte „Hybrid Pleasures“ mit Werken von Helen Chadwick und Liesl Raff

mit Werken von Helen Chadwick und Liesl Raff „Analytische Schönheit“ in der Neuen Galerie Graz

in der Neuen Galerie Graz „Blümchensex“ im Naturkundemuseum

im Naturkundemuseum „Die blühende Sprache des Geldes“ im Münzkabinett in Schloss Eggenberg

im Münzkabinett in Schloss Eggenberg „Durch die Blume“ im Volkskundemuseum am Paulustor

im Volkskundemuseum am Paulustor „Blume persönlich“ in Schloss Trautenfels

in Schloss Trautenfels „Blühende Medizin“ im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing

im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing „Blühende Felder“ im Landwirtschaftsmuseum Schloss Stainz

Diese und viele weitere Ausstellungshighlights erwarten Sie im Universalmuseum Joanneum!

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