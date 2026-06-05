Die Weichenstellung ist nicht neu: Schon seit 2015 zieht die ÖBB Zug um Zug Fahrdienstleitungen aus der Steiermark in die Betriebsführungszentrale Villach ab. Seither wird der Bahnhof Bruck an der Mur aus Villach ferngesteuert. Auch die Knotenbahnhöfe Leoben und St. Michael werden inzwischen aus Kärnten ferngesteuert, genauso wie unzählige „Unterwegsbahnhöfe“ wie Peggau-Deutschfeistritz, Frohnleiten, St. Marein-Lorenzen, Wald am Schoberpass aber auch Knittelfeld und Zeltweg.

Hunderte Jobs nach Villach verlagert

Laut Informationen von Personalvertretern an die Kleine Zeitung wurden so schon rund 130 steirische Arbeitsplätze nach Villach verlagert. Heuer im Herbst sollen der Bahnhof Mixnitz-Bärenschützklamm und dann auch die Fahrdienstleitung am Grazer Hauptbahnhof geschlossen und von Villach aus ferngesteuert werden. Das betrifft weitere 34 Arbeitsplätze. Im Herbst 2027 stehen die Fahrdienstleitungen Gleisdorf, Feldbach und Fehring vor dem Aus (weitere 17 Arbeitsplätze). Dann folgen Spielfeld-Straß, Wildon, Lieboch und Fahrdienstleitungen in der Obersteiermark (weitere knapp 120 Arbeitsplätze). Kündigungen gab es keine. Für die betroffenen Mitarbeiter ist das Pendeln nach Villach aber zumeist nicht möglich. Viele seien auf noch bestehende Fahrdienstleitungen, teils aber auch auf schlechter bezahlte Stellen versetzt worden, wenn sie im neuen Kollektivvertrag sind, erzählen uns Betriebsräte. Und in Villach mühe man sich, ausreichend qualifiziertes Personal für diese Jobs zu bekommen.

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) will den ÖBB-Vorstand überzeugen, die Steuerung der Fahrdienstleiter für die Region Osttirol, Kärnten und Steiermark von Villach und weiter auch von Graz aus zu bewerkstelligen © APA / Erwin Scheriau

Dass im November die Fahrdienstleitung aus der Landeshauptstadt abgezogen werden soll, will die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr nicht hinnehmen. Sie appelliert jetzt in einem Schreiben an den ÖBB-Vorstand, dass neben Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und Villach auch in Österreichs zweitgrößter Stadt eine moderne Betriebsführungszentrale etabliert wird. Dass die Stadt dank Koralmtunnel aus der Gleis-Sackgasse gekommen sei, Personenverkehr und Güterverkehr mit dem Cargo Center Graz und künftig durch den Semmeringbasistunnel noch viel dichter werde, seien gute Argumente dafür, nicht alles nach Villach abzuziehen. Die Region Osttirol, Kärnten und Steiermark sei die größte, infrastrukturell komplexeste Region Österreichs, schreibt Kahr, „mit mehreren hundert Bahnhöfen und Haltestellen, zahlreichen Knotenpunkten, internationale Grenzverbindungen, sowie dicht frequentierte Nah- und Fernverkehrsstrecken“. Auch mit einem Blick ins Ausland stellt sie die ÖBB-Zentralisierungspläne infrage: „Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz werden betriebliche Steuerungsfunktionen bewusst wieder regional organisiert, um Flexibilität, Stabilität und Personalbindung zu stärken.“ Nicht zuletzt erinnert die Bürgermeisterin daran, wie viel Geld das Land Steiermark über Verkehrsdiensteverträge an die ÖBB überweist.

ÖBB-Chef Andreas Matthä © APA / Hans Klaus Techt

ÖBB besetzen in der Steiermark sogar mehr Stellen

Die ÖBB winken freilich ab. Tatsächlich würden die Fahrdienstleiter in Villach konzentriert, aber in der Steiermark gingen in Summe keine Jobs verloren, betont Pressesprecher Daniel Pinka, es würden neue geschaffen: „Das österreichische Bahnnetz bewältigt heute deutlich mehr Verkehr als noch vor wenigen Jahren. Mit dem weiteren Ausbau des Bahnangebots, neuen Infrastrukturprojekten und steigenden Mobilitätsbedürfnissen werden die Anforderungen an Pünktlichkeit, Verfügbarkeit und Krisenfestigkeit künftig weiter zunehmen.“ Dies bedinge eine österreichweit abgestimmte Betriebsführungsstrategie zur Modernisierung und Verbesserung von Sicherheit, Verfügbarkeit und Effizienz: „Am Standort Graz bliebe mit einem Regionalbahnzentrum bahnbetriebliche Expertise vor Ort erhalten: „Regionale Anforderungen werden somit weiterhin bedacht. Auch mit den Einsatzleiter-Standorten etwa in Graz, Feldbach und Werndorf bleibt die regionale Präsenz erhalten.“