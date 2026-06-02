Ein 74-jähriger Mann aus Klagenfurt wäre am Dienstag beinahe Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Eine unbekannte Frau rief ihn an und behauptete unter Tränen, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Der Mann glaubte, eine Bekannte in der Stimme zu erkennen. Danach sprach eine angebliche Polizistin mit ihm und verlangte 137.000 Euro Kaution. Später meldete sich eine vermeintliche Staatsanwältin aus Deutschland und erklärte, dass auch 40.000 Euro oder Gold und Schmuck ausreichen würden.

Der 74-Jährige fuhr daraufhin zur Bank, um das Geld abzuheben. Ein Bankmitarbeiter wurde jedoch misstrauisch, erkannte den Betrug und verständigte die Polizei. Der Betrugsversuch konnte rechtzeitig gestoppt werden. Dem Mann entstand kein Schaden. Die Polizei warnt erneut vor solchen Betrugsanrufen und rät, niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte zu übergeben.