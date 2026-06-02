Die Zahl islamistischer Straftaten in Österreich ist zuletzt deutlich gestiegen. Vor diesem Hintergrund veranstaltete der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) am Dienstag in Graz ein Multiplikatoren-Seminar zum Thema „Religiös motivierter Extremismus: Strömungen und Trends“. Im Mittelpunkt standen aktuelle Entwicklungen, neue Radikalisierungsdynamiken – insbesondere in digitalen Räumen – sowie Herausforderungen für Prävention, Integration und Sicherheitsarbeit.

Die Veranstaltung fand just am Tag nach dem nächsten Terrorprozess in der Steiermark statt. Erst am Montag wurde ein junger Mann in Leoben wegen IS-Anhängerschaft, versuchten terroristischen Straftaten und einigen weiteren Vorwürfen (nicht rechtskräftig) verurteilt.

Mario Kunasek mahnt Respekt vor Werteordnung ein

In vielen ähnlich gelagerten Fällen kam es zuvor zur Radikalisierung über das Internet. Hauptthema des Seminars war daher die Verbreitung extremistischer Ideologien über soziale Medien und algorithmisch verstärkte Inhalte. Laut Verfassungsschutzbericht 2025 wurden 306 islamistische Tathandlungen registriert, ein Anstieg von 42,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Religiös motivierter Extremismus ist kein Randthema mehr. Der Terroranschlag in Villach hat uns in aller Deutlichkeit gezeigt, dass dieser bereits vor Ort angekommen ist“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek.

Landesrat Stefan Hermann, Landeshauptmann Mario Kunasek, Franz Wolf (Direktor ÖIF) sowie die Landesräte Karlheinz Kornhäusl und Hannes Amesbauer beim Multiplikatoren-Seminar. © Land Steiemrark

Der FPÖ-Landeschef fordert ein, dass Integration, Sicherheit und Zusammenhalt gemeinsam gedacht werden: „Wer dauerhaft in Österreich leben möchte, muss unsere Werteordnung respektieren: Demokratie, Gleichberechtigung, Rechtsstaatlichkeit und den Vorrang unserer Rechtsordnung“, so Kunasek. Asyllandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) warnte außerdem davor, dass der politische Islam „über Algorithmen direkt vom Smartphone in die Welt unserer Kinder und Jugendlichen“ gelangt.

ÖVP pocht auf Prävention gegen islamistische Straftaten

Auch Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) sieht den gesellschaftlichen Zusammenhalt durch islamistische Straftaten und religiösen Extremismus bedroht: „Umso wichtiger ist es, Radikalisierung nicht nur zu bekämpfen, sondern ihr frühzeitig vorzubeugen“.

An dem Seminar nahmen neben Kunasek, Kornhäusl und Amesbauer auch Landesrat Stefan Hermann teil. Impulsvorträge hielten Lisa Fellhofer und Amrei Martschinke von der Dokumentationsstelle Politischer Islam (DPI), Hamzeh Laila vom Österreichischen Integrationsfonds sowie Jeremy Stöhs vom Verein „Sicher Leben“.