Mit gefälschten 50-Euro-Scheinen sollen zwei bislang unbekannte Männer am 14. April in mehreren Geschäften im Murtal bezahlt haben. Nach bislang erfolglosen Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Leoben nun die Veröffentlichung von Überwachungsbildern angeordnet.

Die beiden Verdächtigen stehen im Verdacht, an jenem Tag im April zwischen 12.30 und 14.30 Uhr insgesamt drei Apotheken, eine Trafik sowie ein Lokal in Judenburg, Knittelfeld und Zeltweg aufgesucht zu haben. Dort sollen sie Waren mit gefälschten 50-Euro-Banknoten bezahlt beziehungsweise versucht haben zu bezahlen.

Der entstandene Schaden ist laut Polizei gering. Die Tatverdächtigen wurden jedoch von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Männer führten, fahndet die Polizei nun öffentlich nach den beiden Personen. Hinweise zur Identität der Verdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Judenburg unter der Telefonnummer 059 133 6300 entgegen.