Über das Vermögen der Urban Fitness KG mit Sitz in Klagenfurt-Viktring wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Das teilten der AKV Europa und der KSV1870 mit. Das Unternehmen betrieb unter der Bezeichnung „Bodystreet Viktring“ ein Fitnessstudio in der Carolinenstraße und war als Franchisenehmer der Fitnesskette Bodystreet tätig. Laut Insolvenzantrag belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 31.400 Euro. Von der Insolvenz sind etwa zehn Gläubiger betroffen. Dienstnehmer gibt es keine.

Kein nennenswertes Vermögen

Die Urban Fitness KG wurde im Jahr 2020 gegründet. Unbeschränkt haftender und allein vertretungsbefugter Gesellschafter ist Thomas Urban. Als Kommanditisten scheinen Rudolf Urban und Sabine Urban auf. Der Betrieb des Fitnessstudios wurde bereits eingestellt. Eine Fortführung des Unternehmens ist laut Antrag nicht geplant. Auch über nennenswertes Vermögen verfügt die Gesellschaft nicht. Demnach sind weder ausreichendes Anlage- noch Umlaufvermögen vorhanden.

Zu den Ursachen der Insolvenz gibt es keine näheren Angaben. Zur Insolvenzverwalterin wurde Stella Aspernig, Rechtsanwältin in Klagenfurt, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung und die Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 07. Juli statt. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort über den AKV Europa und den KSV1870 anmelden. Weitere Details zur finanziellen Situation des Unternehmens werden voraussichtlich im Verlauf des Insolvenzverfahrens bekannt werden.