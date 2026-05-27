Per Gläubigerantrag wurde am Mittwoch, 27. Mai, am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über ein Immobilienunternehmen aus Klagenfurt eröffnet.

Vom Verfahren betroffen ist die Firma „7Hügel Immobilien GmbH“ mit Sitz in der Suppanstraße in Klagenfurt. Das geben die Kreditschutzverbände KSV und AKV in jeweiligen Aussendungen bekannt. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung von Immobilienprojekten. Welche Gründe hinter der Insolvenz, bei der es sich um ein Konkursverfahren handelt, stehen, ist dem AKV und dem KSV nicht bekannt.

Forderungen können eingereicht werden

Ebenfalls unbekannt sind Informationen über das Vermögen sowie die Schulden des Unternehmens. Auch die Anzahl möglicher Dienstnehmer, die vom Konkurs betroffen sein könnten, liegt den Verbänden nicht vor. Zum Insolvenzverwalter wurde Egbert Frimmel aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können bis zum 23. Juni über den AKV und den KSV eingereicht werden.

Die Insolvenz der „7Hügel Immobilien GmbH“ ist nicht die einzige, die am Mittwoch das Gericht beschäftigt. Wenige Stunden zuvor wurde ein Konkursverfahren über den Betreiber eines Restaurants in Klagenfurt eröffnet.