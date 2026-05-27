In der Ferdinand-Wedenig-Straße in Klagenfurt befindet sich das Restaurant Rhodos, das Emanuel Miliarakis, er stammt von der Insel Kreta, vor gut sieben Jahren eröffnete. Jetzt ist der Grieche aber ein Fall für das Konkursgericht.

Über das Vermögen von Miliarakis wurde am Mittwoch, 27. Mai, am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Das geben die Kreditschutzverbände AKV und KSV in einer Aussendung bekannt. Von der Insolvenz dürften keine Dienstnehmer betroffen sein. Die Höhe der Passiva ist dem AKV und KSV derzeit noch unbekannt. Welche Folgen die Insolvenz für das Lokal im Klagenfurter Stadtteil Viktring haben wird, steht ebenfalls noch nicht fest.

Zum Insolvenzverwalter wurde Ferdinand Lanker aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können bis zum 15. Juni über den AKV und den KSV eingereicht werden.