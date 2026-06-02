Das Schilcherland feiert Fronleichnam mit einer ganz besonderen Tradition, die Herz und Augen gleichermaßen berührt: Unzählige Blütenblätter, von Rosen über Gerbera bis hin zu Freesien, werden zu kunstvollen Motiven arrangiert. Die Blumenteppiche verzieren auch heuer wieder die Prozessionswege zur Feier des christlichen Festes.

Manuela Suppan, die das Projekt seitens der Stadtgemeinde Deutschlandsberg seit mehreren Jahren koordiniert, freut sich auf das bevorstehende Fest: „Die Vorbereitungen laufen sehr gut!“ Rund 100 engagierte Freiwillige ziehen an einem Strang – ein großer Teil stammt vom Jugendrotkreuz, Mitgliedern der Pfarre sowie Schülern der Volksschule und Mittelschule Deutschlandsberg und der Volksschule Wildbach.

Handarbeit in der Morgendämmerung

Im Volkshilfe-Seniorenwohnheim werden die Blüten schon Tage vorher gemeinsam mühevoll per Hand von den Bewohnern und den Freiwilligen gezupft. Das tatsächliche Legen der Blütenteppiche beginnt dann in den frühen Morgenstunden des Fronleichnamstags. Ab 4:30 werden die Motive entlang des Prozessionsweges zwischen den einzelnen Altären drapiert, damit zum Beginn der Prozession alles perfekt ist.

Kreativität ist gefragt

Auch Evelin Liebmann hilft heuer wieder fleißig mit – bereits seit 20 Jahren beteiligt sie sich an der Tradition. Heuer gestaltet sie gemeinsam mit ihren 16 Freiwilligen die Blütenteppiche vom Gericht bis zur Raiffeisenbank. „Überall wo ich passende Blumen sehe, frage ich, ob ich sie pflücken kann“, erzählt sie schmunzelnd. Doch sie verwendet nicht nur Blumen – auch Eierschalen, Kaffeesud, Obstkerne oder grüne Nüsse eignen sich für ihre Motive.

Auch in Eibiswald startet das Legen der Motive in den frühen Morgenstunden © Marktgemeinde Eibiswald

Eibiswald und Bad Schwanberg

Nicht nur die Stadtgemeinde Deutschlandsberg, sondern auch Eibiswald und Bad Schwanberg sind Teil der Tradition. In Bad Schwanberg können heuer in etwa 50 Blütenteppiche bewundert werden, in Eibiswald läuft wieder ein durchgehendes Blütenband vom Kirchplatz bis zur Sparkasse, geschmückt mit bis zu 40 Motiven.

Ein Erbe aus dem Jahr 1935

Die Wurzeln des Brauches reichen weit zurück. Aufzeichnungen zufolge legten zwei Handarbeitslehrerinnen aus Deutschlandsberg die ersten Blumenteppiche. Die Motive sind seither jedes Jahr etwas unterschiedlich. Was jedoch gleich bleibt: die Spannung. „Auch heuer bleiben die Motive bis zum Schluss eine Überraschung“, verrät Suppan.