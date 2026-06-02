Selten hat eine geplante Gesetzesänderung im Vorfeld für so viel Echo gesorgt. Nun befasst sich der Landtag im Bildungsausschuss mit der Novelle des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes bzw. des Kinderbetreuungsförderungsgesetzes. Unterdessen sind Personal und Gewerkschaftsvertreter auf Kampfmaßnahmen eingestellt.

Bis zu 27 Kinder pro Gruppe im Kindergarten

Warum die Aufregung? Wie vorab berichtet, wird eine Höchstzahl von 27 Kindern pro Gruppe in Kindergärten und ein Maximum von 15 Kindern in Krippen ermöglicht. Das ist an sich nicht neu, die geplante „wesentliche Vereinfachung und Beschleunigung“ für solche Ausnahmefälle aber schon. Für dicke Luft sorgt außerdem, dass in Zukunft erst ab der vierten Kindergarten-Gruppe (bisher: dritte Gruppe) ein Bewegungsraum verpflichtend wird. Und der Spielplatz nicht mehr unmittelbar an den Kindergarten anschließen muss. Dass es formell nur mehr Ganzjahresbetriebe geben soll – Ferien und Schließtage regelt der Erhalter –, sorgt beim Personal für Bedenken.

„Wir entlasten Gemeinden“

„Wir müssen mit den Kosten runterkommen und flexibler werden“, entgegnete FPÖ-Bildungslandesrat Stefan Hermann zuletzt im Landtag. Auch ÖVP-Chefin, Vize-LH Manuela Korb warb etwa auf Facebook um Verständnis: „Mit den Änderungen ... schaffen wir einfachere Abläufe, mehr Flexibilität bei der Umsetzung von Betreuungsplätzen und entlasten Gemeinden beim Verwaltungsaufwand – ohne Abstriche bei der pädagogischen Qualität.“

Kritiker der Novelle rufen zum Widerstand auf © #kinderbrauchenprofis

Gewerkschaften rüsten sich

Dem widersprechen Karin Gasparitz und Max Werschitz von der Initiative „ Kinder brauchen Profis“ vehement. Online rufen sie mittlerweile zu Kampfmaßnahmen bzw. Streik auf. Rückenwind kommt von den Gewerkschaften GPA und younion. Die Novelle erlaube „ein geringeres Platzangebot und einen schlechteren Betreuungsschlüssel“. Der Landesrat (Hermann, Anm.) möge endlich im Sinne der Kinder, Eltern und Beschäftigten aktiv werden, so der Tenor.

Wobei: Von Kampfmaßnahmen ist von den Gewerkschaften offiziell noch nichts zu hören. Am 8. Juni wollen Gerhard Suppan (younion) & Co. in der Causa vor die Medien treten. Eine Woche später ist die nächste Landtagssitzung. Spätestens in der Sitzung vom 7. Juli soll die Novelle beschlossen werden, damit sie wie geplant im September in Kraft treten kann.