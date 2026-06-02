Der erbitterte Rechtsstreit zwischen Hollywood-Star Blake Lively (38) und Schauspieler und Regisseur Justin Baldoni (42) ist noch lange nicht beendet. Obwohl zuletzt der Eindruck entstand, beide Seiten hätten ihren Konflikt weitgehend beigelegt, stehen sich ihre Anwälte nun erneut vor Gericht gegenüber. Es geht um eine Forderung von Lively, die nach der gescheiterten Verleumdungsklage Baldonis nun selbst Schadenersatz verlangt.

Damit entwickelt sich der Streit um Vorfälle bei den Dreharbeiten zum Film „It Ends With Us“ zu einem der aufsehenerregendsten Promi-Prozesse der vergangenen Jahre und ohne ein Ende in Sicht.

Vorwurf der sexuellen Belästigung

Im Dezember 2024, nach Ende der Dreharbeiten, erhob Blake Lively schwere Vorwürfe gegen ihren Co-Star und Regisseur Justin Baldoni. Sie beschuldigte ihn unter anderem der sexuellen Belästigung am Set sowie einer gezielten Kampagne zur Rufschädigung, reichte Klage ein und forderte Schadenersatz in Millionenhöhe.

Baldoni wies die Anschuldigungen entschieden zurück und reagierte Anfang 2025 seinerseits mit einer Verleumdungsklage gegen Lively. Dabei verlangte er rund 400 Millionen US-Dollar Schadenersatz und argumentierte, die Vorwürfe hätten seiner Karriere und seinem Ruf erheblich geschadet, berichtet die „Bild“-Zeitung.

Richter weist Baldonis Klage ab

Ein Richter wies allerdings Baldonis Verleumdungsklage zurückwies. Das Gericht sah offenbar keine ausreichende Grundlage für die hohen Forderungen gegen Lively.

Genau diese Niederlage könnte nun für Baldoni teuer werden. Lively beruft sich auf ein kalifornisches Gesetz, das im Zuge der #MeToo-Bewegung geschaffen wurde. Es soll Menschen schützen, die Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens öffentlich machen und anschließend mit Verleumdungsklagen unter Druck gesetzt werden. Nach Ansicht ihrer Anwälte erfüllt Baldonis Vorgehen genau diesen Tatbestand.

Was Lively jetzt fordert

Lively verlangt nicht nur die Erstattung ihrer Anwalts- und Gerichtskosten. Nach Medienberichten fordert sie darüber hinaus einen mehrfachen Schadenersatz sowie zusätzliche Strafzahlungen.

Wie hoch die endgültige Summe ausfallen könnte, ist bislang unklar. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass sich die Forderungen auf mehrere Millionen Dollar belaufen könnten. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass es um viele Millionen Dollar geht. Allein die Anwaltskosten beider Lager sollen sich auf rund 60 Mio. Dollar (51,5 Mio. Euro) belaufen haben.

Die aktuelle Gerichtsanhörung soll nun klären, ob Baldoni tatsächlich für die Kosten und weitere finanzielle Folgen seiner gescheiterten Verleumdungsklage aufkommen muss.

Auch Livelys Vorwürfe teilweise zurückgewiesen

Der Fall ist allerdings komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. Denn auch Blake Lively musste vor Gericht Rückschläge hinnehmen. Ein Richter hatte Teile ihrer Klage abgewiesen. Dazu gehörten Berichten zufolge auch mehrere zentrale Vorwürfe im Zusammenhang mit den Belästigungsanschuldigungen. Dadurch konnten weder Lively noch Baldoni bislang einen vollständigen juristischen Erfolg verbuchen.

Warum der Fall über Hollywood hinaus Bedeutung hat

Der brisante Hollywood-Rechtsstreit wird inzwischen weit über die Filmbranche hinaus verfolgt. Juristen sehen darin einen möglichen Präzedenzfall für den Umgang mit Verleumdungsklagen nach öffentlichen Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens.

Befürworter des kalifornischen Gesetzes argumentieren, Betroffene müssten vor Einschüchterungsversuchen geschützt werden. Kritiker warnen dagegen, dass hohe finanzielle Strafen Menschen davon abhalten könnten, sich gegen aus ihrer Sicht falsche Anschuldigungen juristisch zu wehren.