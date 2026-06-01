Eine stärkere Nachfrage in Europa hat dem chinesischen Autobauer BYD erstmals seit acht Monaten wieder zu einem Absatzplus verholfen. Das Unternehmen verkaufte im Mai mit 383.453 Fahrzeugen um 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr, geht laut Reuters aus einer Pflichtmitteilung an die Börse vom Montag hervor. Die Produktion des weltweit größten Herstellers von Elektroautos legte zugleich um 8,8 Prozent zu – das ist der erste Anstieg seit Juli 2025.

Grund für das Absatzplus ist vor allem ein stärkeres Exportgeschäft: Mit gut 160.000 Stück verkaufte BYD rund vier Fünftel mehr Autos im Ausland als vor einem Jahr.

Krise am Heimatmarkt

BYD profitiert wie andere chinesische Autobauer insbesondere von einer stärkeren Nachfrage in Europa, wo angesichts der hohen Spritpreise und staatlicher Förderprogramme der Absatz von Elektroautos zuletzt deutlich zugelegt hat. Auf dem Heimatmarkt dauert unterdessen die Krise an: Hier brach der Absatz um 24 Prozent ein, das ist der 13. Rückgang in Folge. Hier spürt BYD die Folgen des Preiskriegs. Insbesondere das Billigsegment ist unter Druck, nachdem staatliche Förderungen gestrichen wurden.