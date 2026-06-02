Nach sechs gescheiterten Runden im Ringen um einen neuen Kollektivvertrag für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemieindustrie wurden bis einschließlich Montag Warnstreiks in den Betrieben abgehalten. Die Gewerkschaft hatte im Zeitraum 26. Mai bis 1. Juni zu jeweils zweistündigen Warnstreiks aufgerufen. Am heutigen Dienstag wird wieder verhandelt. Man erwarte ein „verbessertes Angebot“, sonst seien auch befristete Streiks möglich, hieß es von der GPA zur APA.

Der Arbeitskampf wurde ausgerufen, nachdem das Arbeitgeber-Angebot in Höhe einer Einmalzahlung von 250 Euro zum dritten Mal nicht erhöht wurde, wie die Arbeitnehmervertreter kritisierten. Die rund 230 Unternehmen der Chemischen Industrie mit mehr als 50.000 Beschäftigten sind in unterschiedlichen Bereichen aktiv, unter anderem in der Produktion von Pharmazeutika, Kunststoffen und Kunststoffwaren, Fasern, Lacken, Düngemitteln oder auch organischen und anorganischen Chemikalien.

Vorstellungen liegen weit auseinander

Die Gewerkschaften GPA und PRO-GE forderten u. a. ein Plus für Löhne und Gehälter von 3,5 Prozent, einen bezahlten Gesundheitstag, Klimatickets für Lehrlinge sowie eine Erhöhung des Gesundheitshunderters nicht nur für Schichtarbeiter.

Die Arbeitgeberseite verwies in einem kurzen Statement abermals auf den deutschen Kollektivvertrag. „Seit 2020 haben wir in Österreich kumuliert zwölf Prozent höher abgeschlossen als in Deutschland“, die Kosten würden die österreichischen Unternehmen nun mitschleppen, so der Fachverbands-Obmann der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO), Ulrich Wieltsch. In Deutschland sei kürzlich für 2026 eine Nulllohnrunde vereinbart worden. Die Inflationsrate lag hierzulande in den letzten Jahren über jener in Deutschland.

Zuletzt konnten die Sozialpartner in den ebenfalls hart geführten Lohnverhandlungen in der Elektro- und Elektronikindustrie sowie in der Papierindustrie KV-Abschlüsse erzielen.