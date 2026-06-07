Im Zuge eines Wohn- und Baupakets der damaligen Bundesregierung wurden ab 1. Juli 2024 die Gebühren für die Grundbuch- und die Pfandrechtseintragung gestrichen, wenn ein entsprechender Antrag gestellt wird. Die Gebührenbefreiung gilt bis zu einer Bemessungsgrundlage von 500.000 Euro. Voraussetzung dafür ist, dass die neu gebaute oder angeschaffte Wohnimmobilie selbst genutzt wird und der Befriedigung eines dringenden Wohnbedürfnisses dient. Die Befreiung wurde aber als temporäre Maßnahme für zwei Jahre beschlossen – und läuft nun mit 30. Juni aus. Danach gelten wieder die regulären Gebühren: Die Grundbucheintragung schlägt mit 1,1 Prozent des Kaufpreises zu Buche, die Pfandrechtseintragung mit 1,2 Prozent.

„Die Gebührenbefreiung kann aufgrund der zeitlichen Befristung daher nur mehr wirksam geltend gemacht werden, wenn bis 30.6.2026 der Antrag auf Einverleibung des Eigentumsrechtes und des Pfandrechtes bei Gericht einlangt“, betont Rechtsanwältin Heidi Lallitsch von der Saxinger Rechtsanwalts GmbH. Der tatsächliche Vollzug des Antrages bis zu diesem Datum sei indes keine Voraussetzung. Das bedeutet: Um die Gebührenbefreiung in Anspruch nehmen zu können, ist nicht ein unterzeichneter Kaufvertrag ausschlaggebend, sondern das Einlangen des Grundbuchsantrags beim zuständigen Gericht.

„Dringendes Wohnbedürfnis“

„Die weiteren Voraussetzungen sind ein dringendes Wohnbedürfnis und die nachweisliche Aufgabe der alten Wohnrechte“, so Lallitsch. Die Rechtsexpertin erklärt: „Sofern ein Bezug der neuen Wohnstätte schon bei Grundbuchantragstellung erfolgt ist, sind diese Nachweise bereits mit der Grundbuchsantragstellung vorzulegen. Ansonsten können die Nachweise bei Sanierung oder Neuerrichtung binnen drei Monaten ab Bezug bei Gericht nachgereicht werden.“