Es werde an den Grundfesten des ORF gerüttelt, warnte Ingrid Thurnher vergangenen Dienstag. Die ORF-Chefin bezog sich mit dieser Aussage auf die massiven Sparpläne. Zusätzlich zum gegenwärtig zu stemmenden Sparpaket werde – so wird es kolportiert – ein weiteres in Höhe von 80 bis 90 Millionen Euro pro Jahr auf das Medienhaus zukommen.

Hintergrund ist, dass die ÖVP die Abgeltung des Bundes für den Entfall der Umsatzsteuer und den damit einhergehenden Vorsteuerabzug mit dem Umstieg auf den ORF-Beitrag streichen will. „Das Publikum wird es spüren“, warnte Thurnher daher. Tabu müsse der Kern des öffentlich-rechtlichen Auftrags – „unabhängige, qualitätsvolle Information“ – sein, so die aktuelle Generaldirektorin.

Anders sieht es hingegen im Unterhaltungssektor aus. Wie der „Kurier“ am Sonntag berichtet hat, sollen intern bereits Kürzungslisten erstellt worden sein. Auf diesen finden sich unter anderem die Vorabendformate „Q1 – eine Antwort ist falsch“ mit Oliver Polzer und „Smart10 – Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“ mit Moderatorin Caroline Athanasiadis. Diese werden den Sparmaßnahmen zum Opfer fallen, wie den Produzenten bereits mitgeteilt worden sein soll. Deutlich größere Wellen würde jedoch das Ende der Millionenshow schlagen. Erst im vergangenen Jahr feierte Österreichs bekanntestes Quiz sein 25-jähriges Jubiläum, zwei Jahre später könnte nun Schluss sein. Jedoch: Der ORF will um sein Quiz-Steckenpferd kämpfen, um ein mögliches Ende möglichst lange hinauszuzögern. Rund fünf Millionen Euro soll die Produktion jährlich kosten.

Einsparungen für ORF im Programm leichter als bei Fernsehrechten oder Mitarbeitern

ORF-Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer beteuerte vergangenen Mittwoch gegenüber der APA zwar, dass alle Bereiche des ORF gleichmäßig belastet werden müssten, die Realität könnte aber doch etwas anders aussehen. Langfristige Vereinbarungen wie Fernsehrechte oder auch Personalverträge bzw. Angestelltenverhältnisse seien schwieriger zu kündigen bzw. zu beenden, als eben Programmproduktionen. Die Produzentenverbände Film Austria und aafp schlugen deshalb bereits Alarm. Im Vergleich zu 2026 könnten dem ORF im Extremfall im kommenden Jahr rund 60 Millionen Euro weniger zur Verfügung stehen – das entspräche einem Viertel des Budgets der Programmdirektion.

Was Filme und Serien betrifft, soll sich vorerst möglichst wenig ändern. Dafür genieße diese Sparte eine zu hohe Relevanz beim ORF. Im Sportbereich soll die Bundesliga-Highlights-Sendung aufgewertet werden. Wie es mit „Sport am Sonntag“ weitergeht, soll hingegen unklar sein. Ebenso unklar sei laut einer sogenannten „Geiselliste“ die Satellitenverbreitung von ORF Sport+. Diese sei an den Erhalt der Vorsteuer-Kompensation geknüpft. Gleiches gilt auch für das Fortbestehen des Radio Symphonie Orchesters.

Auf Anfrage des „Kurier“ wollte der ORF „Gerüchte über Einzelsendungen und etwaige Streichungslisten“ nicht kommentieren. Man versicherte vielmehr, dass man seinen Beitrag leisten werde, Programmeinschnitte jedoch unumgänglich seien. „Diese programmstrategischen Maßnahmen dienen dazu, weiterhin die Finanzierung öffentlich-rechtlicher Kernaufträge und publikumsstarker Hauptabendangebote sicherzustellen.“

Video: Der bisher letzte Hauptgewinner bei der Millionenshow (2020)